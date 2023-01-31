https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-يصدر-تعليمات-لتوسيع-قائمة-المناطق-لإجراء-تجارب-باستخدام-مسيرات-من-دون-طيار-1072918258.html

بوتين يصدر تعليمات لتوسيع قائمة المناطق لإجراء تجارب باستخدام مسيرات من دون طيار

بوتين يصدر تعليمات لتوسيع قائمة المناطق لإجراء تجارب باستخدام مسيرات من دون طيار

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليمات للعمل على مسألة توسيع قائمة المناطق للتجارب باستخدام مسيرات من دون طيار. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T13:14+0000

2023-01-31T13:14+0000

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روسيا

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وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين: "يتوجب على حكومة روسيا الاتحادية، بالاشتراك مع جمعية "التحالف في مجال الذكاء الاصطناعي"، والمنظمات المهتمة الأخرى...العمل على مسألة توسيع قائمة المناطق التي تُجرى فيها التجارب باستخدام أنظمة جوية من دون طيار، والموعد النهائي هو 1 أيلول/سبتمبر2023".

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