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https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-يصدر-تعليمات-لتوسيع-قائمة-المناطق-لإجراء-تجارب-باستخدام-مسيرات-من-دون-طيار-1072918258.html
بوتين يصدر تعليمات لتوسيع قائمة المناطق لإجراء تجارب باستخدام مسيرات من دون طيار
بوتين يصدر تعليمات لتوسيع قائمة المناطق لإجراء تجارب باستخدام مسيرات من دون طيار
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليمات للعمل على مسألة توسيع قائمة المناطق للتجارب باستخدام مسيرات من دون طيار. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
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2023-01-31T13:14+0000
روسيا
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وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين: "يتوجب على حكومة روسيا الاتحادية، بالاشتراك مع جمعية "التحالف في مجال الذكاء الاصطناعي"، والمنظمات المهتمة الأخرى...العمل على مسألة توسيع قائمة المناطق التي تُجرى فيها التجارب باستخدام أنظمة جوية من دون طيار، والموعد النهائي هو 1 أيلول/سبتمبر2023".
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بوتين يصدر تعليمات لتوسيع قائمة المناطق لإجراء تجارب باستخدام مسيرات من دون طيار

13:14 GMT 31.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . POOL
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليمات للعمل على مسألة توسيع قائمة المناطق للتجارب باستخدام مسيرات من دون طيار.
وجاء في التعليمات التي نشرت على موقع الكرملين: "يتوجب على حكومة روسيا الاتحادية، بالاشتراك مع جمعية "التحالف في مجال الذكاء الاصطناعي"، والمنظمات المهتمة الأخرى...العمل على مسألة توسيع قائمة المناطق التي تُجرى فيها التجارب باستخدام أنظمة جوية من دون طيار، والموعد النهائي هو 1 أيلول/سبتمبر2023".
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