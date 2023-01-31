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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوشكوف-يجب-على-واشنطن-استخدام-نفوذها-لمنع-توريد-مقاتلاتإف-16-من-الحلفاء-إلى-أوكرانيا-1072897937.html
بوشكوف: يجب على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات"إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا
بوشكوف: يجب على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات"إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا
قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات"إف-16" إلى أوكرانيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T00:50+0000
2023-01-31T00:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إف 16
روسيا
أخبار أوكرانيا
أليكسي بوشكوف
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في صفحته على "تلغرام"، "تصريح بايدن غير كافٍ لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية".ووفقا له تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى. مشيرا إلى أن تسع دول في حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16 " وفرنسا لديها مقاتلاتها الخاصة "رافال".وبوقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف 16".
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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إف 16, روسيا, أخبار أوكرانيا, أليكسي بوشكوف
إف 16, روسيا, أخبار أوكرانيا, أليكسي بوشكوف

بوشكوف: يجب على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات"إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا

00:50 GMT 31.01.2023
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالسيناتور الروسي أليكسي بوشكوف
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات"إف-16" إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في صفحته على "تلغرام"، "تصريح بايدن غير كافٍ لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية".
وأضاف، "يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كافٍ لاستبعاد مثل هذه الإمدادات".
ووفقا له تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى. مشيرا إلى أن تسع دول في حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16 " وفرنسا لديها مقاتلاتها الخاصة "رافال".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وبوقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف 16".
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