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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوشيلين-إمداد-الغرب-لأوكرانيا-بالدبابات-لن-يغير-شيئا-وستصبح-هدفا-مشروعا-للجيش-الروسي-1072898656.html
بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي
بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي
شكك القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات، وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستصبح هدفا مشروعا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T03:55+0000
2023-01-31T03:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان تزويد الغرب لكييف بالدبابات يمكن أن يؤخر في الجدول الزمني لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك، "بخصوص خطط الغرب المعلنة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، فلا شك أن جميعها ستصبح هدفًا مشروعا للجيش الروسي، كحال جميع المركبات المدرعة التي أرسلت سابقا.. وبشكل عام لن تغير هذه الدبابات شيئا ".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بشأن-موعد-تحرير-دونيتسك-بالكامل-بوشيلين-العملية-الخاصة-ستنتهي-بانتصار-روسيا-1072898070.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي

03:55 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين يشارك في احتفالات عيد النصر في ماريوبول، أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين يشارك في احتفالات عيد النصر في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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شكك القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات، وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان تزويد الغرب لكييف بالدبابات يمكن أن يؤخر في الجدول الزمني لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك، "بخصوص خطط الغرب المعلنة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، فلا شك أن جميعها ستصبح هدفًا مشروعا للجيش الروسي، كحال جميع المركبات المدرعة التي أرسلت سابقا.. وبشكل عام لن تغير هذه الدبابات شيئا ".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
01:14 GMT
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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