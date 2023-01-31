https://sputnikarabic.ae/20230131/بيان-أمريكي-كوري-جنوبي-وزيرا-دفاع-البلدين-يتعهدان-بتوسيع-نطاق-التدريبات-العسكرية-المشتركة-1072901171.html
بيان أمريكي كوري جنوبي: وزيرا دفاع البلدين يتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة
بيان أمريكي كوري جنوبي: وزيرا دفاع البلدين يتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة
أدان وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "استفزازات كوريا الشمالية وبينها التوغل بمسيرات مؤخرا في سول". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T07:14+0000
2023-01-31T07:14+0000
2023-01-31T07:14+0000
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وجدد وزيرا الدفاع، في بيان مشترك، "تأكيدهما اتخاذ إجراءات لتعزيز تطبيق الردع المشترك الموسع"، متعهدان بتوسيع مستوى ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأكد البيان التزام الدولتين بتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، متفقين على "تسهيل التعاون الثلاثي في مجال تشارك المعلومات بشأن التحذيرات الصاروخية مع اليابان".يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230127/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-العالم-سيكون-أكثر-إشراقا-دون-أمريكا-ونحن-في-خندق-واحد-مع-روسيا-1072790314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
بيان أمريكي كوري جنوبي: وزيرا دفاع البلدين يتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة
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أدان وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "استفزازات كوريا الشمالية وبينها التوغل بمسيرات مؤخرا في سول".
وجدد وزيرا الدفاع، في بيان مشترك، "تأكيدهما اتخاذ إجراءات لتعزيز تطبيق الردع المشترك الموسع"، متعهدان بتوسيع مستوى ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأكد البيان التزام الدولتين بتعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان، متفقين على "تسهيل التعاون الثلاثي في مجال تشارك المعلومات بشأن التحذيرات الصاروخية مع اليابان".
يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ
لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".
سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية
قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية
هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.