https://sputnikarabic.ae/20230131/ترامب-أثق-في-بوتين-أكثر-من-الاستخبارات-الأمريكية-1072916196.html
ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ثقته في "أصحاب الهمم الواهنة" الذين يعملون في المخابرات الأمريكية. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:20+0000
2023-01-31T12:20+0000
2023-01-31T12:20+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
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جاء ذلك في منشور لترامب على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" الذي يملكه، أرفقه بمقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز ماك غونيغال، بحسب صحيفة "نيوزويك".وغونيغال هو شخصية بارزة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في علاقات مزعومة بين حملة ترامب وروسيا قبل انتخابات عام 2016، وتم القبض عليه مؤخرًا للاشتباه في عدد من الجرائم.وقال الرئيس الأمريكي السابق: "أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة، بشكل أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا".وتابع ترمب: "كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاصا سيئين حقا مثل جيمس كومي، ومكابي (الذي كانت زوجته تساعد من قبل هيلاري كلينتون عندما كانت قيد التحقيق) وكذلك برينان، وبيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)".ومضى بقوله: "أضف إلى هؤلاء ماك غونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟".وسبق أن اتهم ترامب إدارة بايدن بالتسبب في تدهور العلاقة بين واشنطن وموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220116/ترامب-بايدن-مسؤول-عن-تدهور-العلاقات-مع-روسيا-1056265671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ثقته في "أصحاب الهمم الواهنة" الذين يعملون في المخابرات الأمريكية.
جاء ذلك في منشور لترامب على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" الذي يملكه، أرفقه بمقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز ماك غونيغال، بحسب صحيفة
"نيوزويك".
وغونيغال هو شخصية بارزة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في علاقات مزعومة بين حملة ترامب وروسيا قبل انتخابات عام 2016، وتم القبض عليه مؤخرًا للاشتباه في عدد من الجرائم.
وقال الرئيس الأمريكي السابق: "أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة، بشكل أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا".
وتابع ترمب: "كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاصا سيئين حقا مثل جيمس كومي، ومكابي (الذي كانت زوجته تساعد من قبل هيلاري كلينتون عندما كانت قيد التحقيق) وكذلك برينان، وبيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)".
ومضى بقوله: "أضف إلى هؤلاء ماك غونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟".
وسبق أن اتهم ترامب إدارة بايدن
بالتسبب في تدهور العلاقة بين واشنطن وموسكو.