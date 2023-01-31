https://sputnikarabic.ae/20230131/تركيا-تدعو-إلى-عدم-ربط-صفقة-إف--16-بعضوية-السويد-وفنلندا-في-الناتو-1072924153.html

تركيا تدعو إلى عدم ربط صفقة "إف -16" بعضوية السويد وفنلندا في الناتو

تركيا تدعو إلى عدم ربط صفقة "إف -16" بعضوية السويد وفنلندا في الناتو

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن تركيا تحث على عدم ربط عملية عضوية السويد وفنلندا في الناتو بعملية شراء أنقرة للطائرات الأمريكية من طراز... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T15:00+0000

2023-01-31T15:00+0000

2023-01-31T15:00+0000

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وقال قالن في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "نسمع أيضا أن الكونغرس الأمريكي يمكنه فرض مثل هذه الشروط. أبلغتنا الإدارة (الولايات المتحدة الأمريكية) أنه لا يوجد مثل هذا المطلب أو الرغبة. سيكون هذا دليلا علنيا على عدم الحيادية داخل الناتو. إذا كان هناك مثل هذا الطلب، فإنه لن تقبلها تركيا، ومن الأفضل عدم ربط موضوع "إف-16" بعملية عضوية السويد وفنلندا في الناتو، ولن تتراجع تركيا في هذا الصدد، فهذه عمليات مختلفة، مستقلة عن بعضها بعضا".وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 18 مايو/أيار 2022، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - المجر وتركيا.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن تركيا قد تتخذ قرارا بشأن عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي "سيصدم" السويد.وسبق للولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35" كعقوبة لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إٍ-400". أعلن أردوغان لاحقًا عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف-16". يجب التفاوض على الصفقة في الكونغرس، حيث يوجد بها خصوم أقوياء.

https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-العلاقات-مع-ستوكهولم-قد-تصبح-أكثر-توترا-1072318406.html

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