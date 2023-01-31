تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:23 GMT 31.01.2023
05:46 GMT 31.01.2023
بوشيلين: واشنطن تعتبر موسكو خصمها الرئيسي بمسألة القيادة العالمية وستتخذ أي خطوات لإضعافها
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، ان الولايات المتحدة تعتبر روسيا خصمها الرئيسي في مسألة القيادة العالمية وستتخذ أي خطوات لإضعافها.
وأضاف بوشيلين في حديث لوكالة " سبوتنيك " معلقا على تصريح رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا ، قائلا :" من الواضح أن روسيا ستظل الخصم الرئيسي في مسألة القيادة العالمية للغرب، وأولاً للولايات المتحدة ، لذلك ستتخذ واشنطن الآن أي خطوات لإضعافها، بما في ذلك على حساب حلفائها في أوروبا. الذين أكدو مرة أخرى عدم استقلالهم ".
وأضاف بوشيلين في حديث لوكالة " سبوتنيك " معلقا على تصريح رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا ، قائلا :" من الواضح أن روسيا ستظل الخصم الرئيسي في مسألة القيادة العالمية للغرب، وأولاً للولايات المتحدة ، لذلك ستتخذ واشنطن الآن أي خطوات لإضعافها، بما في ذلك على حساب حلفائها في أوروبا. الذين أكدو مرة أخرى عدم استقلالهم ".
05:30 GMT 31.01.2023
بوشيلين: قواتنا تتقدم رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول خط التماس
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول خط التماس.
وقال بوشيلين في حديث لوكالة " سبوتنيك " : نعم، لا يزال العدو صامدا ومحصنا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدا على طول خط التماس. ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة الأوكرانية لإصدار الأوامر بالتراجع. لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرا".
05:29 GMT 31.01.2023
05:29 GMT 31.01.2023
05:29 GMT 31.01.2023
بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي
شكك القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات، وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
05:28 GMT 31.01.2023
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية دونيتسك.
05:28 GMT 31.01.2023
قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات"إف-16" إلى أوكرانيا.