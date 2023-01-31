عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072899700.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T05:30+0000
2023-01-31T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735116_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_e4d96c707de78e0a2ce5d935992b883f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735116_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_ea7d23c3087b8355393ee5cfb30a34d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 31.01.2023
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:23 GMT 31.01.2023
05:46 GMT 31.01.2023
بوشيلين: واشنطن تعتبر موسكو خصمها الرئيسي بمسألة القيادة العالمية وستتخذ أي خطوات لإضعافها
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، ان الولايات المتحدة تعتبر روسيا خصمها الرئيسي في مسألة القيادة العالمية وستتخذ أي خطوات لإضعافها.

وأضاف بوشيلين في حديث لوكالة " سبوتنيك " معلقا على تصريح رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا ، قائلا :" من الواضح أن روسيا ستظل الخصم الرئيسي في مسألة القيادة العالمية للغرب، وأولاً للولايات المتحدة ، لذلك ستتخذ واشنطن الآن أي خطوات لإضعافها، بما في ذلك على حساب حلفائها في أوروبا. الذين أكدو مرة أخرى عدم استقلالهم ".
05:30 GMT 31.01.2023
بوشيلين: قواتنا تتقدم رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول خط التماس
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول خط التماس.
وقال بوشيلين في حديث لوكالة " سبوتنيك " : نعم، لا يزال العدو صامدا ومحصنا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدا على طول خط التماس. ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة الأوكرانية لإصدار الأوامر بالتراجع. لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرا".
05:29 GMT 31.01.2023
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
"واشنطن ستسقط مع الدولار"... محلل سياسي أمريكي يرى إشارة كارثية
05:06 GMT
05:29 GMT 31.01.2023
حرب نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
"لم يتبق سوى نانوثانية".... محلل سياسي يدق ناقوس الخطر بشأن "اقتراب حرب نووية"
04:53 GMT
05:29 GMT 31.01.2023
بوشيلين: إمداد الغرب لأوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي
شكك القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات، وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
05:28 GMT 31.01.2023
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية دونيتسك.
05:28 GMT 31.01.2023
بوشكوف: يجب على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات"إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا
قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات"إف-16" إلى أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала