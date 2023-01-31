https://sputnikarabic.ae/20230131/جندي-روسي-يقيّم-نتائج-لقاء-دبابات-روسية-بـليوبارد-وتشالينجر-في-المعركة-فيديو--1072920805.html
جندي روسي يقيم نتائج لقاء دبابات روسية بـ"ليوبارد" و"تشالينجر" في المعركة... فيديو
جندي روسي يقيم نتائج لقاء دبابات روسية بـ"ليوبارد" و"تشالينجر" في المعركة... فيديو
قيّم سائق الدبابة "فيتير" التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اللقاء المحتمل في ساحة المعركة مع الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T14:03+0000
2023-01-31T14:03+0000
2023-01-31T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الجندي: "إذا قابلنا ليوبارد أو تشالينجر من نفس سنوات طراز دبابتنا، فأعتقد أننا سنتعامل معهم بنجاح.. والسبب واحد وبسيط؛ لا يعتمد الكثير على الآلية نفسها، ولكن على التدريب والطاقم".وتابع الجندي الروسي: "نحن لدينا خبرة قتالية، نحن مدربون جيدا، نحن نتحرك إلى الأمام بنجاح، وإن كان ذلك ببطء، نظرا لحقيقة أن القيادة تحافظ على حياة الناس".
https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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"سنتعامل معها بنجاح" - سائق دبابة روسية عن لقاء محتمل مع دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر"
الميكانيكي غريغوري، سائق الدبابة "فيتير" التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، قيّمَ اللقاء المحتمل في ساحة المعركة مع الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
2023-01-31T14:03+0000
true
PT0M46S
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي روسي يقيم نتائج لقاء دبابات روسية بـ"ليوبارد" و"تشالينجر" في المعركة... فيديو
14:03 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 14:09 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
قيّم سائق الدبابة "فيتير" التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اللقاء المحتمل في ساحة المعركة مع الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
وقال الجندي: "إذا قابلنا ليوبارد أو تشالينجر من نفس سنوات طراز دبابتنا، فأعتقد أننا سنتعامل معهم بنجاح.. والسبب واحد وبسيط؛ لا يعتمد الكثير على الآلية نفسها، ولكن على التدريب والطاقم".
وتابع الجندي الروسي: "نحن لدينا خبرة قتالية، نحن مدربون جيدا، نحن نتحرك إلى الأمام بنجاح، وإن كان ذلك ببطء، نظرا لحقيقة أن القيادة تحافظ على حياة الناس".