https://sputnikarabic.ae/20230131/خبير-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-حول-الهجوم-الإسرائيلي-بالمسيرات-1072914527.html

خبير إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات

خبير إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات

هاجمت 3 طائرات مسيرة، مساء 28 كانون الثاني/ يناير، أحد المجمعات الصناعية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في مدينة أصفهان الإيرانية. تمكن أفراد الأمن... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T11:59+0000

2023-01-31T11:59+0000

2023-01-31T12:01+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/09/1067517677_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_659b33f63d7b27883cfbe57c5cac8b62.jpg

ولم تعلن أي منظمة أو دولة مسؤوليتها حتى الآن. إيران نفسها لم تلُم رسميًا أي دولة أو منظمة على ما حدث. لكن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية نشرت معلومات تفيد بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم، والتي ربما تكون قد تحركت بالاشتراك مع الولايات المتحدة.علق سيمون تسيبيس، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، موظف في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب على هذه الأنباء في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قائلا إن "أنباء مشاركة إسرائيل في الهجوم الأخير على منشأة في إيران لا ينبغي اعتبارها أسطورة أو خيالا. تكمن أسباب هذا الحادث في الوضع الذي تطور الآن داخل إسرائيل نفسها: فالبلاد تعيش أزمة كبيرة بسبب الخط السياسي لبنيامين نتنياهو الذي وصل إلى السلطة، وهو سياسي متشدد يسعى إلى التصعيد العسكري، ويرى فيه الفرصة الوحيدة للبقاء في السلطة".وتابع: "لسوء الحظ، ترتبط هذه السياسة المتشددة بنتائج متباينة للغاية للانتخابات، التي فاز بها بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة التي دعمته، ممثلة بالزعيمين بتزازيل سموتريتش وإيتامار بن غفير - الأشخاص الذين يدعون إلى العنف وحل القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والعمليات العسكرية المختلفة وعدم الالتزام بالاتفاقيات مع الأردن وانتهاكات الوضع الراهن في القدس الشرقية والحرب مع إيران. خلقت هذه الانتخابات أشد انقسام في تاريخ إسرائيل في المجتمع. نحن على شفا انتفاضة دموية ثالثة بسبب هذا الموقف لبعض السياسيين الذين دخلوا في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حول قضايا أمنية معينة".في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن المجتمع في إسرائيل غير راضٍ عما حدث في إيران، لأن هذا قد يرمز إلى بداية تورط إسرائيل في صراع عسكري كبير وطويل الأمد - مع إيران.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إيران