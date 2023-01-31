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خبير إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات
خبير إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات
هاجمت 3 طائرات مسيرة، مساء 28 كانون الثاني/ يناير، أحد المجمعات الصناعية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في مدينة أصفهان الإيرانية. تمكن أفراد الأمن... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:59+0000
2023-01-31T12:01+0000
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ولم تعلن أي منظمة أو دولة مسؤوليتها حتى الآن. إيران نفسها لم تلُم رسميًا أي دولة أو منظمة على ما حدث. لكن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية نشرت معلومات تفيد بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم، والتي ربما تكون قد تحركت بالاشتراك مع الولايات المتحدة.علق سيمون تسيبيس، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، موظف في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب على هذه الأنباء في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قائلا إن "أنباء مشاركة إسرائيل في الهجوم الأخير على منشأة في إيران لا ينبغي اعتبارها أسطورة أو خيالا. تكمن أسباب هذا الحادث في الوضع الذي تطور الآن داخل إسرائيل نفسها: فالبلاد تعيش أزمة كبيرة بسبب الخط السياسي لبنيامين نتنياهو الذي وصل إلى السلطة، وهو سياسي متشدد يسعى إلى التصعيد العسكري، ويرى فيه الفرصة الوحيدة للبقاء في السلطة".وتابع: "لسوء الحظ، ترتبط هذه السياسة المتشددة بنتائج متباينة للغاية للانتخابات، التي فاز بها بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة التي دعمته، ممثلة بالزعيمين بتزازيل سموتريتش وإيتامار بن غفير - الأشخاص الذين يدعون إلى العنف وحل القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والعمليات العسكرية المختلفة وعدم الالتزام بالاتفاقيات مع الأردن وانتهاكات الوضع الراهن في القدس الشرقية والحرب مع إيران. خلقت هذه الانتخابات أشد انقسام في تاريخ إسرائيل في المجتمع. نحن على شفا انتفاضة دموية ثالثة بسبب هذا الموقف لبعض السياسيين الذين دخلوا في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حول قضايا أمنية معينة".في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن المجتمع في إسرائيل غير راضٍ عما حدث في إيران، لأن هذا قد يرمز إلى بداية تورط إسرائيل في صراع عسكري كبير وطويل الأمد - مع إيران.
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

خبير إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات

11:59 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 31.01.2023)
© AFP 2023 / Iranian Army officeمناورات "اقتدار 1401" تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022
مناورات اقتدار 1401 تشارك فيها القوات البرية للجيش الإيراني تشارك في مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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هاجمت 3 طائرات مسيرة، مساء 28 كانون الثاني/ يناير، أحد المجمعات الصناعية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، في مدينة أصفهان الإيرانية. تمكن أفراد الأمن في المنشأة من تحييد الطائرات المسيرة بمساعدة عناصر الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. ولم يصب أحد بأذى ولحقت أضرار مادية طفيفة بسقف صالة الإنتاج.
ولم تعلن أي منظمة أو دولة مسؤوليتها حتى الآن. إيران نفسها لم تلُم رسميًا أي دولة أو منظمة على ما حدث. لكن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية نشرت معلومات تفيد بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم، والتي ربما تكون قد تحركت بالاشتراك مع الولايات المتحدة.
علق سيمون تسيبيس، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، موظف في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب على هذه الأنباء في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قائلا إن "أنباء مشاركة إسرائيل في الهجوم الأخير على منشأة في إيران لا ينبغي اعتبارها أسطورة أو خيالا. تكمن أسباب هذا الحادث في الوضع الذي تطور الآن داخل إسرائيل نفسها: فالبلاد تعيش أزمة كبيرة بسبب الخط السياسي لبنيامين نتنياهو الذي وصل إلى السلطة، وهو سياسي متشدد يسعى إلى التصعيد العسكري، ويرى فيه الفرصة الوحيدة للبقاء في السلطة".

وأضاف: "تسبب الهجوم على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان بسخط وتوتر وسخط كبير في المجتمع الإسرائيلي من الأعمال العدائية المفاجئة واحتمال اندلاع انتفاضة دموية ثالثة. قبل 10 أيام، قبل الهجوم في أصفهان الإيرانية، نفذت القوات المسلحة الإسرائيلية عملية عسكرية مفاجئة في مدينة جنين، أسفرت عن القضاء على شبكة كبيرة من الإرهابيين الذين كانوا يستعدون لشن هجمات. رغم أنه لا يوجد شيء ينذر بتصعيد الصراع مع السلطة الفلسطينية أو في قطاع غزة. الضربة على إيران هي حلقة في هذه السلسلة المسماة بالعمليات الخاصة. لذلك، فإن المجتمع في إسرائيل غاضب إلى أقصى حد من هذه الحملة العسكرية المفاجئة برمتها" وفقا له.

وتابع: "لسوء الحظ، ترتبط هذه السياسة المتشددة بنتائج متباينة للغاية للانتخابات، التي فاز بها بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة التي دعمته، ممثلة بالزعيمين بتزازيل سموتريتش وإيتامار بن غفير - الأشخاص الذين يدعون إلى العنف وحل القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والعمليات العسكرية المختلفة وعدم الالتزام بالاتفاقيات مع الأردن وانتهاكات الوضع الراهن في القدس الشرقية والحرب مع إيران. خلقت هذه الانتخابات أشد انقسام في تاريخ إسرائيل في المجتمع. نحن على شفا انتفاضة دموية ثالثة بسبب هذا الموقف لبعض السياسيين الذين دخلوا في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حول قضايا أمنية معينة".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أنه "من الواضح تمامًا أن هناك أثرًا إسرائيليًا للهجوم على منشأة الدفاع الإيرانية. من المهم ملاحظة أن إسرائيل لا تعلن أبدًا أو تدلي باعترافات أو تصريحات رسمية حول أي عملية خاصة جارية على أراضي إيران، سواء كانت عمليات تخريب وتفجيرات في منشآت نووية أو القضاء على بعض العسكريين أو السياسيين أو العلماء الذين لهم صلة مباشرة بالبرنامج النووي. حالة أصفهان ليست استثناء".

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن المجتمع في إسرائيل غير راضٍ عما حدث في إيران، لأن هذا قد يرمز إلى بداية تورط إسرائيل في صراع عسكري كبير وطويل الأمد - مع إيران.
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