https://sputnikarabic.ae/20230131/خبير-واشنطن-تخشى-من-أن-تدريبات-موسكو-وبكين-وبريتوريا-ستحد-من-سيطرتها-على-المحيط-الهندي-1072902666.html
خبير: واشنطن تخشى من أن تدريبات موسكو وبكين وبريتوريا ستحد من سيطرتها على المحيط الهندي
خبير: واشنطن تخشى من أن تدريبات موسكو وبكين وبريتوريا ستحد من سيطرتها على المحيط الهندي
رأى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وإدارة الصراعات في جامعة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، سو هاو، أن المناورات البحرية المشتركة لجنوب أفريقيا وروسيا... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:03+0000
2023-01-31T08:03+0000
2023-01-31T08:03+0000
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بكين- سبوتنيك. وقال الخبير الصيني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص: "بالنسبة للصين، يُعد المحيط الهندي وأفريقيا مجالين مهمين للتعاون داخل (مبادرة) "حزام واحد، طريق واحد". أعتقد أنه، بصفتنا شريكين استراتيجيين، يمكننا تنفيذ هذا النوع من التعاون على طول "الحزام والطريق"، ما يعكس المصالح المشتركة لروسيا والصين. علماً بأن روسيا تدعم بنشاط المبادرة الصينية "حزام واحد، اتجاه واحد".وفي الوقت نفسه، أشار سو هو إلى أن الولايات المتحدة غير راغبة برؤية نجاح المبادرة، لذلك تعتبر واشنطن أي تعاون وثيق مع الصين في المناطق الواقعة على طول "حزام واحد، طريق واحد"، وخاصة على طول طريق الحرير البحري، تهديدا لمصالحها.واختتم مدير المركز، بالقول: "هذا يساعدهم على مراقبة الحركة على طول الطرق البحرية للمحيط الهندي. لذلك، تخشى الولايات المتحدة من أن المناورات المشتركة بين الصين وروسيا الاتحادية قبالة سواحل جنوب أفريقيا ستعرض سيطرتها في المحيط الهندي للخطر".ومن الجدير بذكره، أن جمهورية جنوب أفريقيا وروسيا والصين، تخطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 27 شباط/فبراير 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-أفريقيا-لدى-موسكو-التدريبات-البحرية-مع-روسيا-والصين-ستجرى-سنويا-1072565052.html
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العالم, مناورة عسكرية, الصين, روسيا
العالم, مناورة عسكرية, الصين, روسيا
خبير: واشنطن تخشى من أن تدريبات موسكو وبكين وبريتوريا ستحد من سيطرتها على المحيط الهندي
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رأى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وإدارة الصراعات في جامعة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، سو هاو، أن المناورات البحرية المشتركة لجنوب أفريقيا وروسيا والصين، في نهاية شباط/فبراير المقبل، تثير مخاوف واشنطن لخشيتها من فقدان السيطرة على المحيط الهندي.
بكين- سبوتنيك. وقال الخبير الصيني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص: "بالنسبة للصين، يُعد المحيط الهندي وأفريقيا مجالين مهمين للتعاون داخل (مبادرة) "حزام واحد، طريق واحد". أعتقد أنه، بصفتنا شريكين استراتيجيين، يمكننا تنفيذ هذا النوع من التعاون على طول "الحزام والطريق"، ما يعكس المصالح المشتركة لروسيا والصين. علماً بأن روسيا تدعم بنشاط المبادرة الصينية "حزام واحد، اتجاه واحد".
وفي الوقت نفسه، أشار سو هو إلى أن الولايات المتحدة غير راغبة برؤية نجاح المبادرة، لذلك تعتبر واشنطن أي تعاون وثيق مع الصين في المناطق الواقعة على طول "حزام واحد، طريق واحد"، وخاصة على طول طريق الحرير البحري، تهديدا لمصالحها.
كما لفت الخبير إلى أن "الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للمحيط الهندي بأكمله"، مشيرًا إلى أن أهم قاعدة بحرية أمريكية "دييغو غارسيا" تقع هناك.
واختتم مدير المركز، بالقول: "هذا يساعدهم على مراقبة الحركة على طول الطرق البحرية للمحيط الهندي. لذلك، تخشى الولايات المتحدة من أن المناورات المشتركة بين الصين وروسيا الاتحادية قبالة سواحل جنوب أفريقيا ستعرض سيطرتها في المحيط الهندي للخطر".
ومن الجدير بذكره، أن جمهورية جنوب أفريقيا وروسيا والصين، تخطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 27 شباط/فبراير 2023.