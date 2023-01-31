https://sputnikarabic.ae/20230131/رئيس-تشاد-يزور-إسرائيل-ويلتقي-بنتنياهو-1072902449.html
رئيس تشاد يزور إسرائيل ويلتقي بنتنياهو
رئيس تشاد يزور إسرائيل ويلتقي بنتنياهو
يزور رئيس تشاد محمد ديبي إسرائيل الثلاثاء، ويلتقي غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب إعلام عبري. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T07:58+0000
2023-01-31T07:58+0000
2023-01-31T08:10+0000
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وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن رئيس تشاد سيصل الليلة إلى إسرائيل ويلتقي خلال زيارته بمسؤولين كبار، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يزور رئيس تشاد محمد ديبي إسرائيل اليوم ويلتقي غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.وقطعت غالبية الدول الافريقية علاقاتها مع اسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.وبحسب الصحيفة "تقدم إسرائيل المساعدة لتشاد في مختلف المجالات، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، افتتحت وحدة عناية مركزة في العاصمة إنجامينا في حفل رسمي بحضور وزير خارجية تشاد".
https://sputnikarabic.ae/20190120/إسرائيل-تشاد-ديبي-نتنياهو-1038398575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تشاد, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تشاد, العالم
رئيس تشاد يزور إسرائيل ويلتقي بنتنياهو
07:58 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
يزور رئيس تشاد محمد ديبي إسرائيل الثلاثاء، ويلتقي غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
وقالت القناة
السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن رئيس تشاد سيصل الليلة إلى إسرائيل ويلتقي خلال زيارته بمسؤولين كبار، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يزور رئيس تشاد محمد ديبي إسرائيل اليوم ويلتقي غدا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.
واستأنفت إسرائيل وتشاد
العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.
وقطعت غالبية الدول الافريقية علاقاتها مع اسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.
في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.
وبحسب الصحيفة
"تقدم إسرائيل المساعدة لتشاد في مختلف المجالات، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، افتتحت وحدة عناية مركزة في العاصمة إنجامينا في حفل رسمي بحضور وزير خارجية تشاد".