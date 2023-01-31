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https://sputnikarabic.ae/20230131/رئيس-وكالة-النقل-الجوي-الروسية-يرد-على-تهديد-الاتحاد-الأوروبي-بتدمير-الطيران-في-البلاد-1072928126.html
رئيس وكالة النقل الجوي الروسية يرد على تهديد الاتحاد الأوروبي بتدمير الطيران في البلاد
رئيس وكالة النقل الجوي الروسية يرد على تهديد الاتحاد الأوروبي بتدمير الطيران في البلاد
صرح رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي، المفروضة على روسيا ردًا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T17:12+0000
2023-01-31T17:12+0000
روسيا
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وأشار نيرادكو في مقابلة مع وكالة "إر بي كي" اليوم الثلاثاء إلى أنه "لم يكن من الممكن تدمير الطيران الروسي المدني بفضل القرارات الصحيحة في الوقت المناسب للسلطات والمتخصصين الرئيسيين في صناعة الطيران".كما أكد أنه "يعتبر أقرب شركاء الطيران الروسي هي الدول والشركات التي لم تتوقف عن الطيران إلى روسيا.وصرح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية في 27 يناير/ كانون الثاني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه سيتم اعتماد طائرة الركاب "إم إس-21" وستدخل الإنتاج بحلول نهاية عام 2024.وقال تشيميزوف: "في عام 2023، نخطط لبدء اختبار أنظمة أخرى في الطائرة من أجل التصديق على طائرة روسية بالكامل بحلول نهاية عام 2024 وبدء الإنتاج الضخم. تخضع بعض هذه الأنظمة بالفعل لاختبارات مقاعد البدلاء".
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رئيس وكالة النقل الجوي الروسية يرد على تهديد الاتحاد الأوروبي بتدمير الطيران في البلاد

17:12 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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صرح رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي، المفروضة على روسيا ردًا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى تدمير الطيران المحلي، لكن السلطات الروسية لن تسمح بذلك.
وأشار نيرادكو في مقابلة مع وكالة "إر بي كي" اليوم الثلاثاء إلى أنه "لم يكن من الممكن تدمير الطيران الروسي المدني بفضل القرارات الصحيحة في الوقت المناسب للسلطات والمتخصصين الرئيسيين في صناعة الطيران".
ودعا نيرادكو إلى التغلب على عواقب العقوبات هي مهمته الرئيسية كرئيس لوكالة النقل الجوي الفيدرالية.
كما أكد أنه "يعتبر أقرب شركاء الطيران الروسي هي الدول والشركات التي لم تتوقف عن الطيران إلى روسيا.
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53 شركة طيران من 26 دولة لم توقف الرحلات الجوية وعددها آخذ في الازدياد.
وصرح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية في 27 يناير/ كانون الثاني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه سيتم اعتماد طائرة الركاب "إم إس-21" وستدخل الإنتاج بحلول نهاية عام 2024.
وقال تشيميزوف: "في عام 2023، نخطط لبدء اختبار أنظمة أخرى في الطائرة من أجل التصديق على طائرة روسية بالكامل بحلول نهاية عام 2024 وبدء الإنتاج الضخم. تخضع بعض هذه الأنظمة بالفعل لاختبارات مقاعد البدلاء".
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