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روسيا تؤسس نظاما فضائيا لمراقبة القطب الشمالي
روسيا تؤسس نظاما فضائيا لمراقبة القطب الشمالي
أفادت الخدمة الصحيفة لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية بأنه تم إضافة قمرين صناعيين إلى نظام الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية"أركتيكا-إم"، وسيبدآن العمل في... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:18+0000
2023-01-31T08:18+0000
روسيا
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وقالت المؤسسة الحكومية: "من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031".وقالت المؤسسة الحكومية لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031".وذكرت "روسكوسموس" أنه في البداية كان من المفترض أن تتكون الكوكبة من مركبتين في مدار بيضاوي للغاية، لكن الشركة الحكومية وافقت في العام الماضي على مهمة ترقية النظام إلى أربعة أقمار صناعية.هذه الزيادة ستجعل من الممكن خفض وتيرة مسح المنطقة القطبية إلى النصف من أجل تفصيل تنبؤات الطقس قصيرة المدى للغاية، وزيادة كفاءة اكتشاف ورصد الأخطار الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي.وقال الرئيس السابق للأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف في وقت سابق، سيسمح نظام من أربعة أقمار صناعية بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمنية جيدة واستقبال ما يصل إلى مليوني صورة سنويًا. الجهاز، حسب قوله، يجعل من الممكن بناء خرائط للسحب والجليد.دخلت أول مركبة فضائية "أركتيكا-إم" إلى المدار في عام 2021. يتم التخطيط لإطلاق الثانية في هذا العام. الآن يخضع لاختبار تجريبي على الأرض. تم الانتهاء من الاختبارات الكهربائية لوحدة أنظمة خدمة الوحدة.
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روسيا
روسيا

روسيا تؤسس نظاما فضائيا لمراقبة القطب الشمالي

08:18 GMT 31.01.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Photo / CCO
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أفادت الخدمة الصحيفة لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية بأنه تم إضافة قمرين صناعيين إلى نظام الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية"أركتيكا-إم"، وسيبدآن العمل في المدار في عام 2031.
وقالت المؤسسة الحكومية: "من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031".
وقالت المؤسسة الحكومية لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر الانتهاء من تشكيل كوكبة مدارية من أربعة أقمار صناعية في عام 2031".
وذكرت "روسكوسموس" أنه في البداية كان من المفترض أن تتكون الكوكبة من مركبتين في مدار بيضاوي للغاية، لكن الشركة الحكومية وافقت في العام الماضي على مهمة ترقية النظام إلى أربعة أقمار صناعية.
هذه الزيادة ستجعل من الممكن خفض وتيرة مسح المنطقة القطبية إلى النصف من أجل تفصيل تنبؤات الطقس قصيرة المدى للغاية، وزيادة كفاءة اكتشاف ورصد الأخطار الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي.
وقال الرئيس السابق للأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف في وقت سابق، سيسمح نظام من أربعة أقمار صناعية بمراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمنية جيدة واستقبال ما يصل إلى مليوني صورة سنويًا. الجهاز، حسب قوله، يجعل من الممكن بناء خرائط للسحب والجليد.
دخلت أول مركبة فضائية "أركتيكا-إم" إلى المدار في عام 2021. يتم التخطيط لإطلاق الثانية في هذا العام. الآن يخضع لاختبار تجريبي على الأرض. تم الانتهاء من الاختبارات الكهربائية لوحدة أنظمة خدمة الوحدة.
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