https://sputnikarabic.ae/20230131/روسيا-تبدأ-عملية-الإنتاج-الضخم-للمسيرات-تلبية-لاحتياجات-العملية-العسكرية-الخاصة-1072908045.html
روسيا تبدأ عملية الإنتاج الضخم للمسيرات تلبية لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة
روسيا تبدأ عملية الإنتاج الضخم للمسيرات تلبية لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة
أعلنت سلطات مقاطعة بريموريه الروسية، أن شركة خاصة بإنتاج الطائرات المسيرة، أطلقت الإنتاج التسلسلي للطائرات دون طيار لتلبية احتياجات العملية الخاصة. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:23+0000
2023-01-31T09:23+0000
2023-01-31T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
مسيرات
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وأفادت السلطات المحلية في بيان "الاهتمام حاليا بشكل خاص موجه للمركبات الجوية دون طيار. وزن كل من الطائرات دون طيار 1.5 كيلوغرام فقط. تم توفير آلية تحرير لإسقاط الحملات في موقع انتشار العدو. في الوقت الحالي، قامت الشركة بإنشاء 45 من هذه الأجهزة، وهي تستعد لإطلاق الإنتاج الضخم مع توقع إطلاق المزيد من 60-100 طائرة من دون طيار".كما عُرض على الضيوف الطائرة دون طيار الحديثة. تم إنشاء البرنامج الخاص بها بالكامل في بريموريه، والمصنعون جاهزون لإنتاج ما يصل إلى 30 آلة شهريا.وأشار رئيس مدينة بريموريه أوليغ كوزيمياكو إلى أنه سيسلم الطائرات دون طيار للجنود عندما يذهب إلى منطقة العمليات الخاصة.وقام نائب رئيس الوزراء الممثل المفوض للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، والوزير الروسي لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف ورئيس بريموريه أوليغ كوزيمياكو بزيارة المؤسسات العسكرية -المجمع الصناعي في فلاديفوستوك وفحص معرض المعدات التي تنتجها شركات بريموريه لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة.بدأ إنتاج البدلات الخاصة، وكذلك المركبات الجوية غير المأهولة للاستخدام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، في بريموريه العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/روستيخ--تطور-طائرات-مسيرة-قادرة-على-المهاجمة-على-شكل-سرب-1072762690.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, مسيرات
روسيا تبدأ عملية الإنتاج الضخم للمسيرات تلبية لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة
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أعلنت سلطات مقاطعة بريموريه الروسية، أن شركة خاصة بإنتاج الطائرات المسيرة، أطلقت الإنتاج التسلسلي للطائرات دون طيار لتلبية احتياجات العملية الخاصة.
وأفادت السلطات المحلية في بيان "الاهتمام حاليا بشكل خاص موجه للمركبات الجوية دون طيار. وزن كل من الطائرات دون طيار 1.5 كيلوغرام فقط. تم توفير آلية تحرير لإسقاط الحملات في موقع انتشار العدو. في الوقت الحالي، قامت الشركة بإنشاء 45 من هذه الأجهزة، وهي تستعد لإطلاق الإنتاج الضخم مع توقع إطلاق المزيد من 60-100 طائرة من دون طيار".
كما عُرض على الضيوف الطائرة دون طيار الحديثة. تم إنشاء البرنامج الخاص بها بالكامل في بريموريه، والمصنعون جاهزون لإنتاج ما يصل إلى 30 آلة شهريا.
وأشار رئيس مدينة بريموريه أوليغ كوزيمياكو إلى أنه سيسلم الطائرات دون طيار للجنود عندما يذهب إلى منطقة العمليات الخاصة.
وقام نائب رئيس الوزراء الممثل المفوض للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، والوزير الروسي لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف ورئيس بريموريه أوليغ كوزيمياكو بزيارة المؤسسات العسكرية -المجمع الصناعي في فلاديفوستوك وفحص معرض المعدات التي تنتجها شركات بريموريه لاحتياجات العملية العسكرية الخاصة.
بدأ إنتاج البدلات الخاصة، وكذلك المركبات الجوية غير المأهولة للاستخدام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، في بريموريه العام الماضي.