https://sputnikarabic.ae/20230131/صندوق-النقد-الدولي-يرفع-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-خلال-العامين-المقبلين-ويحفضها-بالنسبة-لأمريكا-1072898205.html
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 0.3% في عام 2023. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T01:47+0000
2023-01-31T01:47+0000
2023-01-31T01:47+0000
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتصاد الروسي
أخبار الاقتصاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ec01bb33bd2370260fcd26839e54ddbd.jpg
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد يوم الاثنين، أن يصل النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2024 إلى 2.1%، وهو أفضل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة.وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى المسار الأكثر حدة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت ذروة حوالي 5.1 في المائة في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230112/ارتفاع-الاحتياطيات-الدولية-الروسية-خلال-أسبوع-بـ08-إلى-582-مليار-دولار-1072204741.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ff3f3e2b79f40e14670102965ad00ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, صندوق النقد الدولي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
اقتصاد, صندوق النقد الدولي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا
تابعنا عبر
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 0.3% في عام 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد يوم الاثنين، أن يصل النمو الاقتصادي في روسيا
في عام 2024 إلى 2.1%، وهو أفضل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الانكماش الاقتصادي بنسبة -2.2% في روسيا في عام 2022 كان أقل بكثير مما كان متوقعًا عند -3.4%.
وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة.
وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى المسار الأكثر حدة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت ذروة حوالي 5.1 في المائة في عام 2023.