عربي
https://sputnikarabic.ae/20230131/صندوق-النقد-الدولي-يرفع-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-خلال-العامين-المقبلين-ويحفضها-بالنسبة-لأمريكا-1072898205.html
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 0.3% في عام 2023. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T01:47+0000
2023-01-31T01:47+0000
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتصاد الروسي
أخبار الاقتصاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ec01bb33bd2370260fcd26839e54ddbd.jpg
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد يوم الاثنين، أن يصل النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2024 إلى 2.1%، وهو أفضل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة.وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى المسار الأكثر حدة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت ذروة حوالي 5.1 في المائة في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230112/ارتفاع-الاحتياطيات-الدولية-الروسية-خلال-أسبوع-بـ08-إلى-582-مليار-دولار-1072204741.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ff3f3e2b79f40e14670102965ad00ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, صندوق النقد الدولي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
اقتصاد, صندوق النقد الدولي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين ويخفضها بالنسبة لأمريكا

01:47 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
تابعنا عبرTelegram
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا بمقدار 2.6 نقطة مئوية إلى 0.3% في عام 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الجديد يوم الاثنين، أن يصل النمو الاقتصادي في روسيا في عام 2024 إلى 2.1%، وهو أفضل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الانكماش الاقتصادي بنسبة -2.2% في روسيا في عام 2022 كان أقل بكثير مما كان متوقعًا عند -3.4%.
وبالنسبة للولايات المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023 و1% في عام 2024، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة.
الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية خلال أسبوع بـ0.8% إلى 582 مليار دولار
12 يناير, 15:08 GMT
وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى المسار الأكثر حدة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت ذروة حوالي 5.1 في المائة في عام 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала