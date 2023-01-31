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https://sputnikarabic.ae/20230131/غواصة-نووية-ثبتت-براغيها-بالغراء-فضيحة-تهز-بريطانيا-1072917183.html
غواصة نووية ثبتت براغيها بالغراء... فضيحة تهز بريطانيا
غواصة نووية ثبتت براغيها بالغراء... فضيحة تهز بريطانيا
أمر قادة البحرية البريطانية، الليلة الماضية، بإجراء تحقيق عاجل، بعد أن كاد العمال يعرضون غواصة نووية لكارثة - عن طريق لصق البراغي المكسورة بغراء. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:37+0000
2023-01-31T12:57+0000
بريطانيا
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رصد عسكري
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تم اكتشاف إلصاق البراغي بالغراء بعد إصلاحات أُجريت على أنابيب التبريد الحيوية عندما سقط أحد البراغي أثناء عمليات فحص اعتيادية على متن غواصة HMS Vanguard التي يبلغ وزنها 16000 طن، حسبما ذكرت صحيفة "صن".وسقطت تلك البراغي عند الإصلاح، ولكن بدلاً من الإبلاغ عن الأضرار، قام الموظفون المدنيون في شركة المقاولات الدفاعية بابكوك بلصق البراغي مرة أخرى بالغراء.أبلغوا عن مشكلة في العمل - لكنهم التزموا الصمت بشأن التفاصيل بما في ذلك البراغي والغراء.وطالب وزير الدفاع بن والاس بعقد اجتماع و"تأكيدات بشأن العمل المستقبلي" بعد أن دقت صحيفة "ذا صن" ناقوس الخطر.قال مصدر في البحرية إنه كان غاضبًا، فشلت شركة بابكوك، أحد أكبر مقاولي الدفاع في المملكة المتحدة، في التعامل مع البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230131/لعنة-أشباح-كييف-لماذا-غالبا-ما-يتم-إسقاطهم-بالمنظومات-الأوكرانية-1072901596.html
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بريطانيا, العالم, رصد عسكري
بريطانيا, العالم, رصد عسكري

غواصة نووية ثبتت براغيها بالغراء... فضيحة تهز بريطانيا

12:37 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 31.01.2023)
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANغواصة بريطانية
غواصة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
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أمر قادة البحرية البريطانية، الليلة الماضية، بإجراء تحقيق عاجل، بعد أن كاد العمال يعرضون غواصة نووية لكارثة - عن طريق لصق البراغي المكسورة بغراء.
تم اكتشاف إلصاق البراغي بالغراء بعد إصلاحات أُجريت على أنابيب التبريد الحيوية عندما سقط أحد البراغي أثناء عمليات فحص اعتيادية على متن غواصة HMS Vanguard التي يبلغ وزنها 16000 طن، حسبما ذكرت صحيفة "صن".
وسقطت تلك البراغي عند الإصلاح، ولكن بدلاً من الإبلاغ عن الأضرار، قام الموظفون المدنيون في شركة المقاولات الدفاعية بابكوك بلصق البراغي مرة أخرى بالغراء.
أبلغوا عن مشكلة في العمل - لكنهم التزموا الصمت بشأن التفاصيل بما في ذلك البراغي والغراء.
وطالب وزير الدفاع بن والاس بعقد اجتماع و"تأكيدات بشأن العمل المستقبلي" بعد أن دقت صحيفة "ذا صن" ناقوس الخطر.
صاروخ نبتون الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لعنة "أشباح كييف"... لماذا غالبا ما يتم إسقاطهم بالمنظومات الأوكرانية
07:40 GMT
قال مصدر في البحرية إنه كان غاضبًا، فشلت شركة بابكوك، أحد أكبر مقاولي الدفاع في المملكة المتحدة، في التعامل مع البحرية.
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