غواصة نووية ثبتت براغيها بالغراء... فضيحة تهز بريطانيا
12:37 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 31.01.2023)
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANغواصة بريطانية
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
أمر قادة البحرية البريطانية، الليلة الماضية، بإجراء تحقيق عاجل، بعد أن كاد العمال يعرضون غواصة نووية لكارثة - عن طريق لصق البراغي المكسورة بغراء.
تم اكتشاف إلصاق البراغي بالغراء بعد إصلاحات أُجريت على أنابيب التبريد الحيوية عندما سقط أحد البراغي أثناء عمليات فحص اعتيادية على متن غواصة HMS Vanguard التي يبلغ وزنها 16000 طن، حسبما ذكرت صحيفة "صن".
وسقطت تلك البراغي عند الإصلاح، ولكن بدلاً من الإبلاغ عن الأضرار، قام الموظفون المدنيون في شركة المقاولات الدفاعية بابكوك بلصق البراغي مرة أخرى بالغراء.
HMS Vanguard refit in Devonport:— Navy Lookout (@NavyLookout) January 31, 2023
The Sun @jeromestarkey reports at least 7 bolts holding insulation in place on nuclear reactor coolant pipes sheared off from over-tightening instead of being replaced, heads glued back on.
(Library photo) https://t.co/3EKMI187HN pic.twitter.com/Lv7EGitNPh
أبلغوا عن مشكلة في العمل - لكنهم التزموا الصمت بشأن التفاصيل بما في ذلك البراغي والغراء.
🇬🇧 Vanguard sınıfı Balistik füze denizaltısı (SSBN), HMS Victorious (S-29) pic.twitter.com/uVzWAkZXV8— BATTLESHİP LOVER❤️ (IT'S GOOD TO BE ON TOP) (@Yamato_Armada) January 21, 2023
وطالب وزير الدفاع بن والاس بعقد اجتماع و"تأكيدات بشأن العمل المستقبلي" بعد أن دقت صحيفة "ذا صن" ناقوس الخطر.
قال مصدر في البحرية إنه كان غاضبًا، فشلت شركة بابكوك، أحد أكبر مقاولي الدفاع في المملكة المتحدة، في التعامل مع البحرية.