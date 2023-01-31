https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-في-موسكو--1072910157.html
شكري: العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة
شكري: العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة موسكو. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:10+0000
2023-01-31T10:10+0000
2023-01-31T11:20+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهم".وقال شكري: "مباحثتنا اليوم والاتصالات القائمة على كل المستويات سوف تسهم في توحيد الرؤى والعلاقات الثنائية".
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روسيا, العالم العربي
شكري: العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة
10:10 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة موسكو.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهم".
وأضاف وزير الخارجية المصري: "نرى أهمية التواصل مع كافة الأطراف لإيجاد حلول لكل التطورات والأحداث التي تحصل، بما يحقق المصالح المشتركة، من خلال الحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل".
وقال شكري: "مباحثتنا اليوم والاتصالات القائمة على كل المستويات سوف تسهم في توحيد الرؤى والعلاقات الثنائية".