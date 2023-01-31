https://sputnikarabic.ae/20230131/للاكتئاب-فوائد-أيضا-كيف-يطور-هذا-المرض-المعقد-مزايا-مدهشة-لدى-المصابين-1072919147.html

للاكتئاب فوائد أيضا... كيف يطور هذا المرض المعقد "مزايا مدهشة" لدى المصابين

للاكتئاب فوائد أيضا... كيف يطور هذا المرض المعقد "مزايا مدهشة" لدى المصابين

للاكتئاب بعض الفوائد وقد يكون ضروريا وإيجابيا وله مزايا في بعض الأحيان، بحسب دراسة حديثة. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T13:38+0000

2023-01-31T13:38+0000

2023-01-31T14:02+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072921063_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_1f9b0df9cb4674f572da805d98d90f30.jpg

قال الدكتور بول أندروز، الذي قاد الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS ONE: "من فوائد الاكتئاب أنه طريقة تكيفية للتعامل مع مشاكل معينة في الحياة، مثل انهيار العلاقات والمرض".في حين أن الاكتئاب السريري هو مشكلة صحية عقلية خطيرة، يجادل الباحثون أنه من خلال دراسة كيفية ظهور الاكتئاب في الأصل، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيفية التعامل معه.يقول أندروز: "لطالما كان يُنظر إلى الاكتئاب على أنه لا شيء سوى مشكلة. نحن نتساءل عما إذا كان بالفعل تكيفًا طبيعيًا يستخدمه الدماغ لمعالجة بعض المشكلات"، بحسب موقع spring.ويضيف: "نحن نرى المزيد من الأدلة على أن الاكتئاب يمكن أن يكون تكيفًا ضروريًا ومفيدًا للتعامل مع القضايا الكبرى والمعقدة التي تستعصي على الفهم السهل".وكشفت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يطورون بعض المزايا المدهشة في مهارات التفكير لديهم.وتتمثل هذه المزايا التي يتمتع بها المصابون بالاكتئاب في: معالجة المعلومات بشكل أكثر عمقا، ويكونون أكثر دقة في تنفيذ المهام المعقدة، وإصدار أحكام أفضل على المعلومات الموجهة نحو التفاصيل، وكذلك في الجانب الاقتصادي حيث يمكنهم إجراء تحليلات أكثر دقة للتكلفة والعائد.فائدة الاكتئابطور الباحثون استبيانًا يقيس "الاجترار التحليلي"، وهي عملية عقلية يُعتقد أنها آلية دفاع قديمة، وأحد أعراض الاكتئاب، وتحدث عندما يقلب الناس المشاكل في رؤوسهم لاستبعاد كل شيء آخر، في محاولة للبحث عن حل.تقترح فرضية الاجترار التحليلي أن الاكتئاب هو تكيف تطور كاستجابة لمشاكل معقدة وتتمثل وظيفته في تقليل اضطراب الاجترار والحفاظ على تحليل المشكلات المعقدة.يقوم مرضى الاكتئاب في هذه الحالة بفحص سبب المشكلة، ثم الأشياء التي تحتاج إلى حل، وأي حلول ممكنة بالإضافة إلى تكاليف وفوائد كل حل.قد تكون أعراض الاكتئاب، التي غالبا ما تشمل الخمول، وصعوبة النوم، وضعف التركيز وعدم الاهتمام بالآخرين أو العالم الخارجي، طرقا لتوفير الطاقة أثناء تركيز الشخص على المشكلة.ايجابيات الاكتئابقد يكون الاكتئاب السريري نتيجة لخروج هذه العملية الطبيعية عن السيطرة، مما يتسبب في انسحاب الناس من العالم بعد أن يعلقوا في حلقة مفرغة.تقول الدكتورة سكاي باربيك، المشاركة في الدراسة حول كيفية عمل الاستبيان: "بناءً على كيفية إجابة الأشخاص على أسئلتنا، يمكننا تخصيص مستويات مناسبة من الرعاية والدعم. يمكن لهذه المجموعة من الأسئلة أيضا أن تفيد في مناقشات مختلفة تماما بين الطبيب والمريض".وتضيف: "بدلا من مناقشة المرض باعتباره "شيئا سيئا"، قد يكون الأطباء قادرين على مساعدة المرضى في الحصول على نظرة ثاقبة حول الأغراض التكيفية المحتملة لتفكيرهم وكيف يمكن استخدام ذلك كقوة للمضي قدما في حياتهم".فيما قال الدكتور زاكاري دوريسكو أحد مؤلفي الدراسة: "عند العمل مع العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، غالبا ما يكون الاكتئاب هو العامل المحدد للتعافي وتحقيق الهدف".وأضاف "يمكن للاختبار (الاستبيان) أن يخبرنا بسرعة عندما يكافح الناس لتحديد مشاكلهم، أو يحاولون تحديد الأهداف، أو يحاولون المضي قدمًا في حياتهم".

https://sputnikarabic.ae/20210610/دراسة-جديدة-غاز-الضحك-قد-يكون-مفتاح-الحل-لمرضى-الاكتئاب-1049214088.html

https://sputnikarabic.ae/20210315/5-طرق-فعالة-لتتحكم-في-أفكارك-السلبية-حتى-لا-تدمر-صحتك-1048364885.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, علوم