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مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت... صور
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت... صور
يعمل عدد من الناشطين في جمعيات المجتمع المدني على إعادة تجميل وتنظيم المساحات العامة المهملة في منطقة برج حمود شرق بيروت عبر رسم الجداريات. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T21:08+0000
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وضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، تقوم جمعية "نحن" من خلال مركزها الفني "ريستارت" في برج حمود وهي منطقة تعد محرومة كغيرها من العديد من المناطق، بتوعية الأجيال الصاعدة والشابة في المنطقة على أهمية المحافظة على منطقتهم وتجميلها.ويقوم المركز بدورة تدريبية لأبناء المنطقة حول كيفية تجميل المساحات العامة، لا سيما من خلال الرسم على الجدران.وعمل عدد من المتطوعين على تجميل المساحات العامة المهملة والغير منظمة من خلال إعادة تأهيلها وتجميلها عبر الرسم على الجدران وتجهيز المكان بمقاعد خشبية وسلات مهملات وضعت في الشوارع.وقد لاقت هذه المبادرة إقبالًا واسعًا من أبناء المنطقة، وعملوا على تنفيذ العديد من الجداريات، بخاصة في الأحياء الفقيرة والمهملة، وتمكنوا من تحويلها إلى مساحات تنبض بالحياة وتجذب الزوار إليها من مختلف المناطق اللبنانية.ويقول الفنان سامح الحلواني لـ"سبوتنيك" إنها "محاولة لتحسين الواقع بشكل فني ظريف ونستخدم أفكار فنية للتدخل مع المجتمع لإحداث التغيير، وكيف من الممكن للفن أن يحدث تحسين الواقع الاجتماعي للأفضل".وأشار إلى أن "فكرتنا كانت باختيار منطقة في برج حمود وهي منطقة ثقافية أساساً ومنتج للفن والفنانين بشكل أو بآخر، وأن تكون هذه المنطقة فيها مشاكل أو مهملة تكثر فيها النفايات ومن ثم نحولها لمكان عام ينفع أن يمارس الناس حياتهم اليومية وفنونهم وثقافتهم فيها، ومن هنا جاء اختيارنا لمساحة في برج حمود كانت مليئة بالنفايات ومع الأهالي والشباب والأطفال تمكنا من تنظيفها وإعادة صياغتها".وأضاف الحلواني:"نبدأ بعد ذلك مع الفنانين اختيار بعض المساحات لنرسم على جدرانها ومن خلالها تحول المكان إلى مساحة عامة تنشط فيها العروض الفنية والمسرح والحفلات الموسيقية".وأكد أن الشراكة الحاصلة ما بين الناس والفنانين تستطيع أن توفر إمكانية أن تتحسن المساحات للأفضل بشراكة مجتمعية.وتجهد جمعيات المجتمع المدني في لبنان إلى ممارسة أدواراً متنوعة داخل المجتمع اللبناني، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيش البلاد تحت وطأتها، مع عجز الحكومة عن القيام بالخدمات الاجتماعية المطلوبة بالشكل السليم والكامل.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, منوعات, حصري
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, منوعات, حصري

مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت... صور

21:08 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 21:10 GMT 31.01.2023)
© Sputnik . Zahraa Al Amirمبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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حصري
يعمل عدد من الناشطين في جمعيات المجتمع المدني على إعادة تجميل وتنظيم المساحات العامة المهملة في منطقة برج حمود شرق بيروت عبر رسم الجداريات.
وضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، تقوم جمعية "نحن" من خلال مركزها الفني "ريستارت" في برج حمود وهي منطقة تعد محرومة كغيرها من العديد من المناطق، بتوعية الأجيال الصاعدة والشابة في المنطقة على أهمية المحافظة على منطقتهم وتجميلها.
ويقوم المركز بدورة تدريبية لأبناء المنطقة حول كيفية تجميل المساحات العامة، لا سيما من خلال الرسم على الجدران.
© Sputnik . Zahraa Al Amirمبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وعمل عدد من المتطوعين على تجميل المساحات العامة المهملة والغير منظمة من خلال إعادة تأهيلها وتجميلها عبر الرسم على الجدران وتجهيز المكان بمقاعد خشبية وسلات مهملات وضعت في الشوارع.
وقد لاقت هذه المبادرة إقبالًا واسعًا من أبناء المنطقة، وعملوا على تنفيذ العديد من الجداريات، بخاصة في الأحياء الفقيرة والمهملة، وتمكنوا من تحويلها إلى مساحات تنبض بالحياة وتجذب الزوار إليها من مختلف المناطق اللبنانية.
© Sputnik . Zahraa Al Amirمبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
© Sputnik . Zahraa Al Amir
ويقول الفنان سامح الحلواني لـ"سبوتنيك" إنها "محاولة لتحسين الواقع بشكل فني ظريف ونستخدم أفكار فنية للتدخل مع المجتمع لإحداث التغيير، وكيف من الممكن للفن أن يحدث تحسين الواقع الاجتماعي للأفضل".
وأشار إلى أن "فكرتنا كانت باختيار منطقة في برج حمود وهي منطقة ثقافية أساساً ومنتج للفن والفنانين بشكل أو بآخر، وأن تكون هذه المنطقة فيها مشاكل أو مهملة تكثر فيها النفايات ومن ثم نحولها لمكان عام ينفع أن يمارس الناس حياتهم اليومية وفنونهم وثقافتهم فيها، ومن هنا جاء اختيارنا لمساحة في برج حمود كانت مليئة بالنفايات ومع الأهالي والشباب والأطفال تمكنا من تنظيفها وإعادة صياغتها".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
مبادرات لتجميل المساحات العامة المهملة في بيروت
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأضاف الحلواني:"نبدأ بعد ذلك مع الفنانين اختيار بعض المساحات لنرسم على جدرانها ومن خلالها تحول المكان إلى مساحة عامة تنشط فيها العروض الفنية والمسرح والحفلات الموسيقية".
وأكد أن الشراكة الحاصلة ما بين الناس والفنانين تستطيع أن توفر إمكانية أن تتحسن المساحات للأفضل بشراكة مجتمعية.
وتجهد جمعيات المجتمع المدني في لبنان إلى ممارسة أدواراً متنوعة داخل المجتمع اللبناني، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيش البلاد تحت وطأتها، مع عجز الحكومة عن القيام بالخدمات الاجتماعية المطلوبة بالشكل السليم والكامل.
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