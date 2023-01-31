https://sputnikarabic.ae/20230131/مسؤول-إيراني-طهران-قد-تغير-استراتيجيتها-نحو-الأزمة-الأوكرانية-بعد-تصريحات-كييف-العدائية-1072900444.html

مسؤول إيراني: طهران قد تغير استراتيجيتها نحو الأزمة الأوكرانية بعد تصريحات كييف "العدائية"

مسؤول إيراني: طهران قد تغير استراتيجيتها نحو الأزمة الأوكرانية بعد تصريحات كييف "العدائية"

أكد مسؤول إيراني، أن بلاده "قد تغير من استراتيجيتها نحو الأزمة في أوكرانيا في أعقاب التصريحات العدائية من مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، حول الهجوم الأخير الذي... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T06:38+0000

2023-01-31T06:38+0000

2023-01-31T06:50+0000

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ونقلت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مسؤول وصفته بالمطلع، أن طهران "قد تغير استراتيجيتها تجاه الأزمة في أوكرانيا إذا لم يتم تصحيح التصريحات العدائية لمستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية".وأضاف المسؤول: "على الرغم من موقف إيران المبدئي من أزمة أوكرانيا والتأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري وحل النزاع من خلال الحوار، اتهمت كييف إيران بدعم روسيا في الأزمة".وكان مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" علق فيها على الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في إيران قال فيها: "إن منطق الحرب مميت ولا يرحم، ويحاسب المسؤولين والمتواطئين بشكل صارم".وأضاف بودولاك، أن "الانفجار الذي استهدف مجمعا لإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ، ومصافي النفط في إيران ليلا، سبق وأن حذرت منه أوكرانيا".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، "القائم بالأعمال الأوكراني إثر التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأوكراني میخائيل بودولیاك بشأن الهجوم الذي تعرض له المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأوكرانية إنه "سينقل موقف الخارجية الإيرانية إلى كييف وسيقدم رد الحكومة الأوكرانية إلى طهران في أسرع وقت ممكن".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما قال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأوكرانية-بسبب-موقف-كييف-من-هجوم-أصفهان--1072882966.html

https://sputnikarabic.ae/20230129/التليفزيون-الإيراني-ينشر-فيديو-هجوم-المسيرات-التي-استهدفت-مصنعا-عسكريا-في-أصفهان-1072853280.html

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