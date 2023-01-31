https://sputnikarabic.ae/20230131/مسؤول-عراقي-نتفق-مع-إيران-على-ضرورة-إبعاد-المنطقة-عن-التصعيد-1072922163.html
مسؤول عراقي: نتفق مع إيران على ضرورة إبعاد المنطقة عن التصعيد
مسؤول عراقي: نتفق مع إيران على ضرورة إبعاد المنطقة عن التصعيد
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وإيران تتفقان على ضرورة إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T14:44+0000
2023-01-31T14:44+0000
2023-01-31T14:44+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الأعرجي استقبل بمكتبه معاون السلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بغداد.وذكر أن اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وطرق تعزيزها واعتماد الحوار والتفاهم لحل المشكلات، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين.وأوضح أن من أهداف بلاده المشتركة مع إيران هو إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر، عبر تفاهم دول المنطقة.وأضاف بيان المسؤول العراقي أنه هناك اتفاق على مكافحة الإرهاب وإضاعة الفرصة على الجماعات المتطرفة، لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم.واعتبر أن "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على العالم"، مؤكدا على ضرورة تجفيف منابعه بكافة أشكالها.
https://sputnikarabic.ae/20221127/الأعرجي-سنشكل-لجنة-مشتركة-مع-إقليم-كردستان-لمواجهة-اعتداءات-تركيا-وإيران-1070598927.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار العالم العربي
مسؤول عراقي: نتفق مع إيران على ضرورة إبعاد المنطقة عن التصعيد
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أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وإيران تتفقان على ضرورة إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
27 نوفمبر 2022, 14:55 GMT
وقال البيان إن الأعرجي استقبل بمكتبه معاون السلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بغداد.
وذكر أن اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وطرق تعزيزها واعتماد الحوار والتفاهم لحل المشكلات، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين.
وأوضح أن من أهداف بلاده المشتركة مع إيران هو إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر، عبر تفاهم دول المنطقة.
وأضاف بيان المسؤول العراقي
أنه هناك اتفاق على مكافحة الإرهاب وإضاعة الفرصة على الجماعات المتطرفة، لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم.
واعتبر أن "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على العالم"، مؤكدا على ضرورة تجفيف منابعه بكافة أشكالها.