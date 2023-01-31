https://sputnikarabic.ae/20230131/مشاركون-في-برنامج-الجيل-الجديد-يدعون-الشباب-اللبناني-لاستكشاف-روسيا-صور-1072920477.html

مشاركون في برنامج "الجيل الجديد" يدعون الشباب اللبناني لاستكشاف روسيا... صور

مشاركون في برنامج "الجيل الجديد" يدعون الشباب اللبناني لاستكشاف روسيا... صور

نظم البيت الروسي في بيروت ندوة إعلامية، تحت عنوان "برنامج الجيل الجديد دعوة شباب لبنان لاستكشاف روسيا"، تحدث خلالها عدد من الشباب الذين شاركوا عام 2022 في... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T14:06+0000

2023-01-31T14:06+0000

2023-01-31T14:18+0000

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وقالت سفيتلانا صفا، مسؤولة الأنشطة الثقافية في البيت الروسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء "بدأ العمل على برنامج الجيل الجديد منذ عام 2011، شارك فيه آلاف الشباب من مختلف دول العالم، وينظم البرنامج عدة منصات لمختلف الاختصاصات للحوار بين الشباب، مما يسمح للمشاركين الأجانب بالتعبير عن آرائهم والتفاهم حول القضايا المطروحة للنقاش كالمسرح والرياضة والطب والصحافة وغيره، وكذلك التعرف على وجهات نظر الجانب الروسي".وختمت: "المشاركون حتى الآن يتحدثون مع أصدقائهم ومحيطهم عن مشاركتهم، وأعتقد أن اللبنانيين سيتعرفون أكثر على روسيا وبرامجها الشبابية، التي تسعى لتسليط الضوء على صورة روسيا الحقيقية، وأهلا وسهلا بالشباب اللبنانيين في برنامج الجيل الجدي".وقالت مروة عثمان وهي إحدى المشاركات في البرنامج التي زارت روسيا إن " الزيارة كانت رائعة، وخصوصا إلى مركز سبوتنيك في موسكو، أعجبت بتقسيم المكاتب والإمكانيات العالية، التي تتيح للموظفين العمل براحة خصوصا من بعد العقوبات".وعبرت مروة عن إعجابها "بتخطي العقبات التقنية التي استطاعت سبوتنيك تجاوزها"، وأتيح لمروة الإطلاع على طريقة عمل سبوتنيك بالصور ومقاطع الفيديو، كما أنهم تحصل المشاركون على حساب مجاني للحصول على الصور والفيديو.وقالت مروة "لمسنا كمية كبيرة من التفاني في العمل لإيصال الحقيقة للعالم، حقيقة ما يحدث في موسكو وحقيقة القرار الذي اتخذ بالعملية العسكرية الخاصة، وهمهم الأكبر إيصال الحقيقة التي لا يظهرها الإعلام الغربي".وأشارت مروة إلى أنهم "التقوا مع شخصيات التي تتخذ القرارات الإعلامية الإستراتيجية في روسيا، ولمسنا اهتمام واضح بالانفتاح على العالم الشرقي".وختمت "تجربة جميلة جدا، وأدعوا كل الشباب التي تترواح أعمارهم ما بين ال25 وال35، أن يتعرفوا على برنامج الجيل الجديد وإذا أتيحت لهم الفرصة لزيارة روسيا، إذهبوا وآرائكم ستتغير".وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، شارك أكثر من 6000 شاب وشابة من أكثر من 130 دولة في العالم، من مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية والإعلامية، كما اتيحت لهم فرصة القيام بجولة استكشافية في روسيا.والجدير بالذكر إنه على مدى العامين الماضيين، شارك البيت الروسي في بيروت في العديد من برامج الجيل الجديد، وفي شهر يونيو من العام 2022، أقيم مشروع " SputnikPro" حيث شارك عدد من الصحفيين اللبنانيين في برنامج "أصدقاء للقيادة" كجزء من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، كما انضم رياضيون لبنانيون إلى فريق التجديف في المنتدى الدولي "المياه البيضاء في سيبيريا - 2022" في شهر آب من العام الماضي 2022، للمرة الثانية.ويشمل جدول أعمال البرنامج العديد من النشاطات التعليمية، من محاضرات وندوات علمية ذات صلة بهدف البرنامج، إضافة الى لقاءات مع شخصيات رسمية روسية، فضلاً عن رحلات استكشافية للتعرف على المعالم الرئيسة للمدن الروسية.

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