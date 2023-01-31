https://sputnikarabic.ae/20230131/ميسي-يكشف-عن-حوار-غزلي-تخيلي-مع-كأس-العالم-في-استاد-لوسيل-1072900752.html

ميسي يكشف عن حوار "غزلي تخيلي" مع كأس العالم في استاد لوسيل

ميسي يكشف عن حوار "غزلي تخيلي" مع كأس العالم في استاد لوسيل

كشف نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي عن حوار غزلي تخيلي دار بينه وبين كأس العالم في قطر الذي توج به منتخب بلاده بقيادته، قائلا "كأس... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T06:48+0000

2023-01-31T06:48+0000

2023-01-31T06:48+0000

مجتمع

رياضة

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وأضاف ميسي في حديث مع إذاعة أوربانا بلاي الأرجنتينية "كأس العالم نادتني، قالت لي تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني".وأضاف ميسي (35 عاما): "رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد عندما قررت تقبيلها".وقال نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي إنه كان يتمنى لو سلمه مواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا كأس العالم الذي توجت به بلاده في مونديال قطر.ومضى ميسي بقوله: "كنت سأكون سعيدًا لو سلّمني دييغو الكأس، حتى يتمكن على الأقل من رؤية الأرجنتين تتوج باللقب. لقد أحب المنتخب كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني".وتوفي مارادونا في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية منتخب بلاده يحقق لقبه الثالث في تاريخها والأول منذ 1986 بقيادته.وتابع المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات "فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي توج الأرجنتين بالبطولة الكروية الأهم، وتسلم ميسي كأس العالم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي أهداه أيضا "البشت" القطري الذي يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة والأفراح.

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