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هولندا مستعدة للنظر في توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
هولندا مستعدة للنظر في توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
صرح رئيس وزراء الدولة الأوروبية مارك روتي بأن السلطات الهولندية لم تتلق طلبًا رسميًا من كييف لتوريد مقاتلات، لكنها مستعدة للنظر في هذا الاحتمال. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T07:49+0000
2023-01-31T07:49+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال: "سيكون الطلب المقابل مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية". ومع ذلك، وفقًا لروتي، لا يزال يتعين مناقشة أي خطوة مع حلفاء الناتو.وأشار رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسجن إلى وجوب إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا. في رأيه، يمكن أن يتم إرسال مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "F-16" ومقاتلات سوفيتية التصميم، وفقا لموقع "بوليت روس".وكان قد بحث رئيس وزراء هولندا، مارك روتي، في وقت سابق في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها.وأعلنت هولندا في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.
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العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

هولندا مستعدة للنظر في توريد مقاتلات إلى أوكرانيا

07:49 GMT 31.01.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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صرح رئيس وزراء الدولة الأوروبية مارك روتي بأن السلطات الهولندية لم تتلق طلبًا رسميًا من كييف لتوريد مقاتلات، لكنها مستعدة للنظر في هذا الاحتمال.
وقال: "سيكون الطلب المقابل مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية". ومع ذلك، وفقًا لروتي، لا يزال يتعين مناقشة أي خطوة مع حلفاء الناتو.
وأشار رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسجن إلى وجوب إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا. في رأيه، يمكن أن يتم إرسال مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "F-16" ومقاتلات سوفيتية التصميم، وفقا لموقع "بوليت روس".
وكان قد بحث رئيس وزراء هولندا، مارك روتي، في وقت سابق في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها.
وأعلنت هولندا في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.
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