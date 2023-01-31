https://sputnikarabic.ae/20230131/هيومن-رايس-ووتش-تدعو-أوكرانيا-للتوقف-عن-استخدام-ألغام-تستهدف-المدنيين-1072931049.html
"هيومن رايس ووتش" تدعو أوكرانيا للتوقف عن استخدام ألغام تستهدف المدنيين
"هيومن رايس ووتش" تدعو أوكرانيا للتوقف عن استخدام ألغام تستهدف المدنيين
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريراً يفيد بأن الجيش الأوكراني استخدم ألغاماً مضادة للأفراد من نوع "ليبستوك" في إيزيوم. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:07+0000
2023-01-31T19:07+0000
2023-01-31T19:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستيف جوس، رئيس قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن القوات الأوكرانية كانت تنثر ألغامًا أرضية على نطاق واسع في منطقة إيزيوم، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين فضلاً عن المخاطر المستمرة".وأكدت المنظمة مقتل 11 مدنيا في مدينة إيزيوم بسبب الألغام المضادة للأفراد، وتفيد السجلات الطبية بأن نحو 50 شخصا، بينهم خمسة أطفال، تلقوا رعاية طبية إثر تعرضهم لهذه الألغام.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في 24 أغسطس/ لآب بأن نحو 12 ملصقًا عليها صور ألغام "بي إف إم-1" (ليبستوك) المضادة للأفراد، التي تستخدمها القوات الأوكرانية في دونباس ضد المدنيين، ظهرت في محيط السفارة الأمريكية في موسكو.وتم تثبيت الملصقات على الرصيف حول سور الحديقة وعلى الكتل الخرسانية بالقرب من مبنى السفارة.
https://sputnikarabic.ae/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"هيومن رايس ووتش" تدعو أوكرانيا للتوقف عن استخدام ألغام تستهدف المدنيين
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نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريراً يفيد بأن الجيش الأوكراني استخدم ألغاماً مضادة للأفراد من نوع "ليبستوك" في إيزيوم.
وقال ستيف جوس، رئيس قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش
: "يبدو أن القوات الأوكرانية كانت تنثر ألغامًا أرضية على نطاق واسع في منطقة إيزيوم، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين فضلاً عن المخاطر المستمرة".
وأشار إلى أن استخدام الألغام المضادة للأفراد غير قانوني. ووفقا له، يجب على كييف إجراء تحقيق شامل واتخاذ تدابير لاستبعاد استخدام هذه الأسلحة، لأن لها تأثير عشوائي.
وأكدت المنظمة مقتل 11 مدنيا في مدينة إيزيوم بسبب الألغام المضادة للأفراد، وتفيد السجلات الطبية بأن نحو 50 شخصا، بينهم خمسة أطفال، تلقوا رعاية طبية إثر تعرضهم لهذه الألغام.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في 24 أغسطس/ لآب بأن نحو 12 ملصقًا عليها صور ألغام "بي إف إم-1" (ليبستوك) المضادة للأفراد، التي تستخدمها القوات الأوكرانية في دونباس ضد المدنيين، ظهرت في محيط السفارة الأمريكية في موسكو.
وتم تثبيت الملصقات
على الرصيف حول سور الحديقة وعلى الكتل الخرسانية بالقرب من مبنى السفارة.