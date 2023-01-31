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https://sputnikarabic.ae/20230131/واشنطن-ستسقط-مع-الدولار-محلل-سياسي-أمريكي-يرى-إشارة-كارثية-1072899375.html
"واشنطن ستسقط مع الدولار"... محلل سياسي أمريكي يرى إشارة كارثية
"واشنطن ستسقط مع الدولار"... محلل سياسي أمريكي يرى إشارة كارثية
كتب بول كريج روبرتس، مسؤول البيت الأبيض أثناء إدارة رونالد ريغا، في مقال على موقعه على الإنترنت، أن تخلي المملكة العربية السعودية ودول أخرى عن البترودولار... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T05:06+0000
2023-01-31T05:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وأوضح أن "إعلان السعودية الأخير عن انفتاح الحكومة على قبول مدفوعات النفط بعملات غير الدولار، إعلان مهم تجاهلته الصحافة".ورأى أن السياسة المالية لواشنطن الهادفة إلى مصادرة الأصول وفرض عقوبات قوضت مكانة الدولار.وأضاف روبرتس أن العديد من الدول تعرب الآن عن رغبتها في استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، حتى لا تعتمد على التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة.وشدد على أنه "إذا تخلت السعودية عن البترودولار، سينخفض ​​الطلب على العملة الأمريكية وقيمة الدولار، وهذا تهديد خطير لسلطة واشنطن والقوة المالية للبنوك الأمريكية".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

"واشنطن ستسقط مع الدولار"... محلل سياسي أمريكي يرى إشارة كارثية

05:06 GMT 31.01.2023
© Depositphotos.com / Albundعملة الدولار
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / Albund
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كتب بول كريج روبرتس، مسؤول البيت الأبيض أثناء إدارة رونالد ريغا، في مقال على موقعه على الإنترنت، أن تخلي المملكة العربية السعودية ودول أخرى عن البترودولار سيؤدي إلى أحداث كارثية في الولايات المتحدة.
وأوضح أن "إعلان السعودية الأخير عن انفتاح الحكومة على قبول مدفوعات النفط بعملات غير الدولار، إعلان مهم تجاهلته الصحافة".
ورأى أن السياسة المالية لواشنطن الهادفة إلى مصادرة الأصول وفرض عقوبات قوضت مكانة الدولار.
وأضاف روبرتس أن العديد من الدول تعرب الآن عن رغبتها في استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، حتى لا تعتمد على التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة.
وشدد على أنه "إذا تخلت السعودية عن البترودولار، سينخفض ​​الطلب على العملة الأمريكية وقيمة الدولار، وهذا تهديد خطير لسلطة واشنطن والقوة المالية للبنوك الأمريكية".
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