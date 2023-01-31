https://sputnikarabic.ae/20230131/وثائق-بوش-أمر-سي-آي-إيه-بالبحث-عن-بديل-لعرفات-في-ذروة-انتفاضة-الأقصى-1072907278.html

وثائق: بوش أمر "سي آي إيه" بالبحث عن بديل لعرفات في ذروة انتفاضة الأقصى

وثائق: بوش أمر "سي آي إيه" بالبحث عن بديل لعرفات في ذروة انتفاضة الأقصى

كشفت وثائق بريطانية، أفرج عنها أخيرا، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن (2001-2009)، وجّه بالبحث عن خليفة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على وقع... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T08:48+0000

2023-01-31T08:48+0000

2023-01-31T09:18+0000

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ياسر عرفات

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المساعي الأمريكية جاءت بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، بين عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، إثر تصاعد المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي تفجرت بعد اقتحام زعيم حزب الليكود المعارض آنذاك آرئيل شارون باحات المسجد الأقصى قبل أشهر من تولي بوش الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2001.وبحسب الوثائق، طالبت إدارة بوش عرفات بالعمل على وقف الانتفاضة لبدء مفاوضات أمنية مع إسرائيل، وهي المساعي التي باءت بالفشل.ولاحقا، جرت مكالمة هاتفية بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أعرب خلالها الأخير عن "قلقه" على عرفات، معتبرًا أنه "وصل إلى أقصى حدود ما يمكنه فعله بشكل بناء. وهو يعمل فقط على الاحتفاظ بموقعه، ولم يعد لديه ما يقدمه أكثر مما قدم".ووفق محضر المباحثات، الذي كتبه جون سويرز سكرتير بلير الشخصي، وصف بوش خلال المكالمة عرفات بأنه "ضعيف ولا منفعة منه"، مشيرًا إلى أنه طلب من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي آيه" البحث عن خلفاء محتملين للزعيم الفلسطيني، إلا أنه قال إن الوكالة "بحثت في المشهد الفلسطيني بدقة، وخلصت إلى أنه ليس هناك خليفة متاح".

https://sputnikarabic.ae/20220828/السلطة-الفلسطينية-تنشر-توضيحا-بشأن-ما-تناقلته-وسائل-التواصل-حول-اغتيال-ياسر-عرفات-1066948474.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, ياسر عرفات