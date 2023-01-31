https://sputnikarabic.ae/20230131/وزير-دفاع-إسرائيل-يؤكد-أن-واشنطن-وتل-أبيب-متفقتان-على-ضرورة-عدم-امتلاك-إيران-سلاحا-نوويا-1072912489.html

وزير دفاع إسرائيل يؤكد أن واشنطن وتل أبيب متفقتان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

وزير دفاع إسرائيل يؤكد أن واشنطن وتل أبيب متفقتان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التهديدات التي تواجه إسرائيل خاصة إيران، والوضع الأمني في الضفة الغربية. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:57+0000

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وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن "غالانت قال لبلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني، وضد كل من يحاول زعزعة استقرار المنطقة".وأضاف، "نحن متفقون تمامامع حقيقة أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية عسكرية"، مؤكدا أن "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تستند إلى القيم والمصالح المشتركة، وتعطي معنى مهمًا للاستقرار الإقليمي وسنواصل العمل معا لتعميق العلاقات".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم أمس الإثنين، "إيران بتصدير العنف خارج حدودها ونشره في منطقة الشرق الأوسط".وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "زيارتكم إلى إسرائيل، تأتي في وقت مهم وحاسم، لا سيما وأن معظم الأسرة الدولية رأت الوجه الحقيقي لإيران".وأضاف أن "هناك إجماع على أن النظام الإيراني لا يجب أن يحصل على أسلحة نووية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".يأتي هذا بعد يوم من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.وقال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230130/نتنياهو-سنقوم-بكل-ما-بوسعنا-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1072888459.html

https://sputnikarabic.ae/20230130/بلينكن-من-القدس-واشنطن-ملتزمة-بأمن-إسرائيل-وتحقيق-حل-الدولتين-مع-فلسطين-1072889055.html

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