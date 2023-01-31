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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/-فرنسا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بـ12-مدفعا-إضافيا-من-نوع-سيزار-1072926348.html
فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"
فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس إلى... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T16:18+0000
2023-01-31T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أن الدفعة الجديدة من مدافع الهاوتزر سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة.يشار إلى أن مدافع "سيزار" (قيصر) عيار 155 ملم المُثبتة على شاحنات، يمكنها إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 40 كيلومترا (25 ميلا) وتغيير أماكنهم قبل تحديد موقعهم.وكانت أوكرانيا قد حصلت على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا.يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأوكراني, الجيش الفرنسي
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأوكراني, الجيش الفرنسي

فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"

16:18 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATمدفع قيصر الفرنسي
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس إلى كييف.
وقال لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.
وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أن الدفعة الجديدة من مدافع الهاوتزر سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية
14:40 GMT
يشار إلى أن مدافع "سيزار" (قيصر) عيار 155 ملم المُثبتة على شاحنات، يمكنها إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 40 كيلومترا (25 ميلا) وتغيير أماكنهم قبل تحديد موقعهم.
وكانت أوكرانيا قد حصلت على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا.
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
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