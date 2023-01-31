https://sputnikarabic.ae/20230131/-فرنسا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بـ12-مدفعا-إضافيا-من-نوع-سيزار-1072926348.html

فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"

فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع "سيزار"، تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس إلى... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T16:18+0000

2023-01-31T16:18+0000

2023-01-31T16:18+0000

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وقال لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أن الدفعة الجديدة من مدافع الهاوتزر سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة.يشار إلى أن مدافع "سيزار" (قيصر) عيار 155 ملم المُثبتة على شاحنات، يمكنها إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 40 كيلومترا (25 ميلا) وتغيير أماكنهم قبل تحديد موقعهم.وكانت أوكرانيا قد حصلت على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا.يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html

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