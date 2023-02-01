https://sputnikarabic.ae/20230201/آرسنال-يعلن-غياب-لاعبه-المصري-محمد-النني-لفترة-طويلة-بعد-جراحة-ناجحة-في-لندن-1072941795.html
آرسنال يعلن غياب لاعبه المصري محمد النني لفترة طويلة بعد جراحة ناجحة في لندن
آرسنال يعلن غياب لاعبه المصري محمد النني لفترة طويلة بعد جراحة ناجحة في لندن
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي خضوع لاعبه المصري، محمد النني، لعملية جراحية، في لندن، بعد إصابته في ركبته اليمنى. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:53+0000
2023-02-01T07:53+0000
2023-02-01T07:53+0000
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وأوضح "الغانرز"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "النني سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، على أن يتم تحديد مدة غيابه بشكل دقيق في وقت لاحق".وأضاف البيان أن "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه محمد النني، ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".وكان اللاعب المصري محمد النني (30 عاما)، عانى من إصابة سابقة أبعدته عن المستطيل الأخضر 8 أسابيع، مطلع الموسم الحالي، قبل أن يعود في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليلعب 7 مباريات فقط مع "الغانرز"، قبل أن يشكو من الإصابة مجددا.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, بريطانيا
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, بريطانيا
آرسنال يعلن غياب لاعبه المصري محمد النني لفترة طويلة بعد جراحة ناجحة في لندن
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي خضوع لاعبه المصري، محمد النني، لعملية جراحية، في لندن، بعد إصابته في ركبته اليمنى.
وأوضح "الغانرز"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "النني سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، على أن يتم تحديد مدة غيابه بشكل دقيق في وقت لاحق".
وأضاف البيان أن "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه محمد النني
، ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".
وكان اللاعب المصري محمد النني (30 عاما)، عانى من إصابة سابقة
أبعدته عن المستطيل الأخضر 8 أسابيع، مطلع الموسم الحالي، قبل أن يعود في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليلعب 7 مباريات فقط مع "الغانرز"، قبل أن يشكو من الإصابة مجددا.