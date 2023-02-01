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https://sputnikarabic.ae/20230201/آر-بي-كيه--8-مدفعية-روسية-مضادة-للغواصات-1072948461.html
"آر بي كيه – 8"... مدفعية روسية مضادة للغواصات
"آر بي كيه – 8"... مدفعية روسية مضادة للغواصات
تمثل الغواصات أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية في عرض البحر لأن احتمالات اكتشافها تكون منخفضة في ذات الوقت الذي تمتلك فيه أسلحة هجومية فتاكة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:26+0000
2023-02-01T10:26+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
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ولهذا السبب، فإن روسيا تزود سفنها الحربية بوسائل دفاعية متنوعة لمكافحة الغواصات، منها أنظمة المدفعية "آر بي كيه – 8" المضادة للغواصات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما يمكن استخدام أنظمة "آر بي كيه – 8" لمكافحة الطوربيدات والوسائل الهجومية الأخرى.ما هي المواصفات الفنية للمدفعية الروسية "آر بي كيه – 8"؟ويمكن للمدفعية الصاروخية "آر بي كيه – 8" الاشتباك مع غواصات تبحر على عمق ألف متر تحت سطح الماء وتصل كفاءة إصابتها للهدف إلى 80 في المئة عندما يتم الإطلاق بنظام دفعات.ولفت الموقع إلى أنه يمكن إعداد مدفعية "آر بي كيه – 8" الروسية لإطلاق النار خلال 15 ثانية من رصد الهدف المعادي.وتتكون المنظومة من نظام الإطلاق الذي يضم 12 أنبوبًا، يمكنها إطلاق قذائف مدفعية صاروخية قطر 212 ملم مضادة للغواصات ومصممة لإصابة الأهداف تحت سطح الماء.كما تضم نظام تحكم في إطلاق النار ونظام تلقيم للقذائف، إضافة إلى وسائل الدعم الأرضي للمنظومة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي

"آر بي كيه – 8"... مدفعية روسية مضادة للغواصات

10:26 GMT 01.02.2023
© Sputnik . ALEKSANDER MELINEKOV / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية روسية مضادة للغواصات
مدفعية روسية مضادة للغواصات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . ALEKSANDER MELINEKOV
/
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تمثل الغواصات أحد أكبر التهديدات التي تواجه السفن الحربية في عرض البحر لأن احتمالات اكتشافها تكون منخفضة في ذات الوقت الذي تمتلك فيه أسلحة هجومية فتاكة.
ولهذا السبب، فإن روسيا تزود سفنها الحربية بوسائل دفاعية متنوعة لمكافحة الغواصات، منها أنظمة المدفعية "آر بي كيه – 8" المضادة للغواصات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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كما يمكن استخدام أنظمة "آر بي كيه – 8" لمكافحة الطوربيدات والوسائل الهجومية الأخرى.

ما هي المواصفات الفنية للمدفعية الروسية "آر بي كيه – 8"؟

عيار المدفع: 212 ملم.
أقصى مدى للمدفعية: 4300 متر.
أقل مدى للمدفعية: 600 متر.
وزن النظام دون ذخيرة: 9 أطنان.
وزن القذيفة الصاروخية: 112.5 كغم.
وزن الرأس الحربي: 19.5 كغم.
طول القذيفة: 183.2 سم.
عدد أنابيب الإطلاق: 12 أنبوبا.
ويمكن للمدفعية الصاروخية "آر بي كيه – 8" الاشتباك مع غواصات تبحر على عمق ألف متر تحت سطح الماء وتصل كفاءة إصابتها للهدف إلى 80 في المئة عندما يتم الإطلاق بنظام دفعات.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن إعداد مدفعية "آر بي كيه – 8" الروسية لإطلاق النار خلال 15 ثانية من رصد الهدف المعادي.
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وتتكون المنظومة من نظام الإطلاق الذي يضم 12 أنبوبًا، يمكنها إطلاق قذائف مدفعية صاروخية قطر 212 ملم مضادة للغواصات ومصممة لإصابة الأهداف تحت سطح الماء.
كما تضم نظام تحكم في إطلاق النار ونظام تلقيم للقذائف، إضافة إلى وسائل الدعم الأرضي للمنظومة.
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