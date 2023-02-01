https://sputnikarabic.ae/20230201/أبو-ظبي-تشترط-الحصول-على-الماجستير-لمزاولة-15-مهنة-1072948260.html
أبو ظبي تشترط الحصول على الماجستير لمزاولة 15 مهنة
أبو ظبي تشترط الحصول على الماجستير لمزاولة 15 مهنة
اشترطت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي الإماراتية الحصول على شهادة الماجستير كحد أدنى لمزاولة 15 مهنة في مجال الرعاية الاجتماعية. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:43+0000
2023-02-01T09:43+0000
2023-02-01T10:02+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الدائرة تأكيدها بأنها تراقب باستمرار ممارسة خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة لضمان أعلى جودة للخدمة، لذلك طورت اختبارات كفاءة كجزء من متطلبات خدمات الترخيص في الدائرة.وتابعت دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي أنه تم تطوير هذه الاختبارات بعد تقييم دقيق ومستفيض لأهم المهارات والمؤهلات المطلوبة لمهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، كما اشترطت الدائرة أن يكون الماجستير هو الحد الأدنى لاختبار كفاءة 15 مهنة.وسردت الدائرة المهن المشترط الماجستير للحصول على ترخيصها، وجاءت كما يلي: أخصائي نفسي تربوي، وأخصائي نفسي في الزواج والأسرة، وأخصائي نفسي مدرسي، وأخصائي نفسي إرشادي، وأخصائي نفسي جنائي أو شرعي، ومرشد مدرسي تعليمي، ومرشد أسري وزواج، ومرشد كبار السن والمسنين، ومرشد الإرشاد في الإدمان وإساءة استعمال المواد الخطرة، ومرشد جنائي "شرعي"، ومرشد إعادة التأهيل، ومرشد الصحة العقلية، ومعالج نفسي، والمعالج المعرفي السلوكي "علاج سلوكي معرفي"، بالإضافة إلى المعالج السلوكي "علاج سلوكي".وأوضحت الدائرة أنها عمدت إلى أتمتة اختبارات الكفاءة المهنية لتقديم الاختبارات بشكل دوري وبعدد أكبر من مراكز التقييم المحلية والعالمية، حيث يبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها نحو 3000 مركز، موزعة في 160 دولة حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221115/أبو-ظبي-تتوقع-إدراج-شركات-من-خارج-منطقة-الخليج-في-سوقها-المالي-لأول-مرة-1070213540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أبو ظبي تشترط الحصول على الماجستير لمزاولة 15 مهنة
09:43 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
اشترطت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي الإماراتية الحصول على شهادة الماجستير كحد أدنى لمزاولة 15 مهنة في مجال الرعاية الاجتماعية.
ونقلت صحيفة
"الإمارات اليوم" عن الدائرة تأكيدها بأنها تراقب باستمرار ممارسة خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة لضمان أعلى جودة للخدمة، لذلك طورت اختبارات كفاءة كجزء من متطلبات خدمات الترخيص في الدائرة.
وتابعت دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي
أنه تم تطوير هذه الاختبارات بعد تقييم دقيق ومستفيض لأهم المهارات والمؤهلات المطلوبة لمهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، كما اشترطت الدائرة أن يكون الماجستير هو الحد الأدنى لاختبار كفاءة 15 مهنة.
15 نوفمبر 2022, 15:34 GMT
وسردت الدائرة المهن المشترط الماجستير للحصول على ترخيصها، وجاءت كما يلي: أخصائي نفسي تربوي، وأخصائي نفسي في الزواج والأسرة، وأخصائي نفسي مدرسي، وأخصائي نفسي إرشادي، وأخصائي نفسي جنائي أو شرعي، ومرشد مدرسي تعليمي، ومرشد أسري وزواج، ومرشد كبار السن والمسنين، ومرشد الإرشاد في الإدمان وإساءة استعمال المواد الخطرة، ومرشد جنائي "شرعي"، ومرشد إعادة التأهيل، ومرشد الصحة العقلية، ومعالج نفسي، والمعالج المعرفي السلوكي "علاج سلوكي معرفي"، بالإضافة إلى المعالج السلوكي "علاج سلوكي".
وأوضحت الدائرة أنها عمدت إلى أتمتة اختبارات الكفاءة المهنية لتقديم الاختبارات بشكل دوري وبعدد أكبر من مراكز التقييم المحلية والعالمية، حيث يبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها نحو 3000 مركز، موزعة في 160 دولة حول العالم.