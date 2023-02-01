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https://sputnikarabic.ae/20230201/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-10-أفراد-و-12-شركة-مرتبطة-بروسيا-1073004756.html
أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد و 12 شركة مرتبطة بروسيا
أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد و 12 شركة مرتبطة بروسيا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد و12 شركة مرتبطة بروسيا، وفقًا لوثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T15:58+0000
2023-02-01T15:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 فردًا وكيانًا في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.ومن بين الشركات الخاضعة للتدابير التقييدية شركات من سنغافورة وإسرائيل ولاتفيا وقبرص وبلغاريا.واعترفت وسائل إعلام غربية الثلاثاء الماضي بعودة التجارة الخارجية الروسية إلى مستويات ما قبل العقوبات المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من عام كامل.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التجارة الخارجية لروسيا عادت إلى مستويات ما قبل 24 فبراير/ شباط 2022 (تاريخ بداية العملية العسكرية).وأشار المنشور إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية العقوبات الغربية.وأوضح المقال أن بعض الدول وجدت صعوبة في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية والسلع الأساسية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-أمريكية-روسيا-صمدت-أمام-العقوبات-الغربية-1072943289.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد و 12 شركة مرتبطة بروسيا

15:58 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد و12 شركة مرتبطة بروسيا، وفقًا لوثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 فردًا وكيانًا في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وبحسب القائمة، فإن العقوبات تشمل مواطنين من لاتفيا وسنغافورة وروسيا وإسرائيل وأوزبكستان وقبرص.
ومن بين الشركات الخاضعة للتدابير التقييدية شركات من سنغافورة وإسرائيل ولاتفيا وقبرص وبلغاريا.
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
08:16 GMT
واعترفت وسائل إعلام غربية الثلاثاء الماضي بعودة التجارة الخارجية الروسية إلى مستويات ما قبل العقوبات المفروضة على البلاد منذ ما يقرب من عام كامل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التجارة الخارجية لروسيا عادت إلى مستويات ما قبل 24 فبراير/ شباط 2022 (تاريخ بداية العملية العسكرية).
وأشار المنشور إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية العقوبات الغربية.
وأوضح المقال أن بعض الدول وجدت صعوبة في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية والسلع الأساسية الأخرى.
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