"أنصار الله": مقتل وإصابة 6 مدنيين إثر قصف سعودي لمنطقة حدودية في صعدة
12:00 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisصنعاء
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، سقوط 6 مدنيين بين قتيل وجريح إثر استهداف الجيش السعودي مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "قتيلين و4 جرحى سقطوا بنيران العدوان [في إشارة إلى الجيش السعودي] في آل مقنع بمديرية منبه [شمال غربي صعدة]".
وأضاف أن "الضحايا نقلوا إلى المستشفى الجمهوري في صعدة".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد نفى، الأحد الماضي، تنفيذ عمليات استهداف وقصف على مناطق حدودية في محافظة صعدة.
وأضاف أن "الضحايا نقلوا إلى المستشفى الجمهوري في صعدة".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد نفى، الأحد الماضي، تنفيذ عمليات استهداف وقصف على مناطق حدودية في محافظة صعدة.
وأوضح أن "مزاعم أنصار الله بوجود قصف حدودي على مديريتي مُنَبِه وشدا [شمال غرب وغرب صعدة]، ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة".
28 يناير, 15:11 GMT
كما أكد التحالف العربي دعمه لجميع الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.