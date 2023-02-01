https://sputnikarabic.ae/20230201/إسبانيا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بعدد-يتراوح-بين-4-و6-دبابات-ليوبارد-1072945729.html

إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد يتراوح بين 4 و6 دبابات "ليوبارد"

إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد يتراوح بين 4 و6 دبابات "ليوبارد"

أفادت مصادر إسبانية مطلعة، اليوم الأربعاء، باعتزام الحكومة الإسبانية إرسال عدد من دبابات "ليوبارد 2 إيه 4" الألمانية إلى أوكرانيا، يتراوح بين 4 و6 دبابات، حيث... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T09:29+0000

2023-02-01T09:29+0000

2023-02-01T09:29+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت صحيفة "إل بايس" الإسبانية" التي نقلت الخبر، بأن "القرار النهائي بشأن عدد الدبابات المزمع إرسالها إلى أوكرانيا سيعتمد على حالة مخزون احتياطي مكون من 53 دبابة موجود منذ عشرات السنين في قاعدة زاراجوزا".وأضافت بأن تكلفة التشغيل لكل دبابة من الطراز المذكور تبلغ نحو 500 ألف يورو (نحو 544 ألف دولار)، ويستغرق التدريب على تشغيلها نحو شهرين ونصف الشهر، وأن إسبانيا تعتزم تدريب 10 طواقم من العسكريين الأوكرانيين.وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية قد تواجه صعوبة في إرسال ذخائر الدبابات إلى أوكرانيا، بالنظر إلى أنها لا تنتجها، ولذا فقد تلجأ مدريد إلى إرسال الذخائر من مخزونها.وكانت ألمانيا أعلنت، الأربعاء الماضي، عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من الطراز نفسه، من ترساناتها الخاصة.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبشترايت، في بيان: "أعلن المستشار أولاف شولتس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا؛ حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".

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