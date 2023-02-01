https://sputnikarabic.ae/20230201/إسرائيل-تدرس-تزويد-أوكرانيا-بمنظومة-القبة-الحديدية-1072941145.html

إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"

إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T07:46+0000

2023-02-01T07:46+0000

2023-02-01T08:01+0000

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وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، وبثت مساء الثلاثاء، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل الأسلحة لأوكرانيا بعد.وتابع: "لا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يتطلع سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221022/نتنياهو-إذا-انتخبت-رئيسا-للوزراء-سأبحث-إمكانية-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1069349395.html

https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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