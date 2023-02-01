https://sputnikarabic.ae/20230201/إسرائيل-تدرس-تزويد-أوكرانيا-بمنظومة-القبة-الحديدية-1072941145.html
إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"
إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:46+0000
2023-02-01T07:46+0000
2023-02-01T08:01+0000
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وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، وبثت مساء الثلاثاء، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل الأسلحة لأوكرانيا بعد.وتابع: "لا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يتطلع سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221022/نتنياهو-إذا-انتخبت-رئيسا-للوزراء-سأبحث-إمكانية-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1069349395.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بنيامين نتنياهو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بنيامين نتنياهو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"
07:46 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.
وأضاف
نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، وبثت مساء الثلاثاء، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.
وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل الأسلحة لأوكرانيا بعد.
وتابع: "لا تريد إسرائيل
إثارة غضب روسيا عندما يتطلع سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا".
22 أكتوبر 2022, 14:43 GMT
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.
وحول ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي بلاده من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".
وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.
كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.