https://sputnikarabic.ae/20230201/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تزود-أوكرانيا-بذخيرة-بعيدة-المدى-1072938801.html
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى
تعد أمريكا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف وتعتزم تزويد أوكرانيا بما قيمته أكثر من ملياري دولار من الصواريخ بعيدة المدى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T05:50+0000
2023-02-01T05:50+0000
2023-02-01T06:50+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يتم تمويل توريد الأسلحة جزئيًا من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI).سيتم استخدام أموال "USAI" لشراء سلاح جديد، وهو القنبلة ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB)، ويبلغ مداها 94 ميلاً (150 كيلومترا). وقالت مصادر الوكالة إن الولايات المتحدة رفضت طلبات الحصول على صاروخ "ATACMS" الذي يصل مداه إلى 185 ميلاً (297 كيلومترا).وفقًا للخبراء، "المدى البعيد لـ "GLSDB" يمكن أن يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية والمساعدة في مواصلة هجماتها المضادة، مما يؤدي إلى شل حركة روسيا وراء خطوطها".بالإضافة إلى "GLSDB"، تعتزم أمريكا إرسال "معدات مساعدة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة جافلين المضادة للدبابات" إلى أوكرانيا.ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن الشحنات الجديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفى معلومات حول عمليات تسليم محتملة لمقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا.يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يزودون أوكرانيا بشحنات أسلحة بمليارات الدولارات. ومن بين الاتفاقيات الأخيرة كان قرار الدول الأعضاء في التحالف بإرسال دبابات "ليوبارد" الثقيلة إلى كييف.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102705/03/1027050377_0:0:881:661_1920x0_80_0_0_a02511f7d2c632e8fd7f303ba18db401.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى
05:50 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 06:50 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
تعد أمريكا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف وتعتزم تزويد أوكرانيا بما قيمته أكثر من ملياري دولار من الصواريخ بعيدة المدى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين المطلعين.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يتم تمويل توريد الأسلحة جزئيًا من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI).
سيتم استخدام أموال "USAI" لشراء سلاح جديد، وهو القنبلة ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB)، ويبلغ مداها 94 ميلاً (150 كيلومترا). وقالت مصادر الوكالة إن الولايات المتحدة رفضت طلبات الحصول على صاروخ "ATACMS" الذي يصل مداه إلى 185 ميلاً (297 كيلومترا).
وفقًا للخبراء، "المدى البعيد لـ "GLSDB" يمكن أن يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية والمساعدة في مواصلة هجماتها المضادة، مما يؤدي إلى شل حركة روسيا وراء خطوطها".
بالإضافة إلى "GLSDB"، تعتزم أمريكا إرسال "معدات مساعدة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة جافلين المضادة للدبابات" إلى أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن الشحنات الجديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفى معلومات حول عمليات تسليم محتملة لمقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا.
يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يزودون أوكرانيا بشحنات أسلحة بمليارات الدولارات. ومن بين الاتفاقيات الأخيرة كان قرار الدول الأعضاء في التحالف بإرسال دبابات "ليوبارد" الثقيلة إلى كييف.