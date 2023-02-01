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إعلام يتحدث عن إمكانية لقاء بايدن مع زيلينسكي في بولندا
إعلام يتحدث عن إمكانية لقاء بايدن مع زيلينسكي في بولندا
قد يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فلاديمير زيلينسكي في بولندا، حسبما ذكرت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:59+0000
2023-02-01T07:59+0000
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ووفقا للصحيفة، فإنه يجري النظر في خيار اجتماع جو بايدن في بولندا مع الرئيس البولندي أندريه دودا والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي سيقدم خطته للسلام المكونة من عشر نقاط.يشير المنشور إلى أنه يتم النظر في مدينتين للقاء بايدن مع زيلينسكي، وهما رزيسزو ووارسو.وبحسب "دزينيك غازيتا براونا"، فإن زيلينسكي في الاجتماع مع بايدن "سيقدم خطة سلام ويدعو إلى مؤتمر دولي حول أوكرانيا"، وكذلك "العودة إلى موضوع الضمانات الأمنية لكييف".وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم زيارة بولندا في المستقبل، لكنه لا يعرف بعد متى بالضبط ستتم هذه الزيارة.في الأسبوع الماضي، كتبت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن قد يزور بولندا كجزء من رحلة إلى أوروبا، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.
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إعلام يتحدث عن إمكانية لقاء بايدن مع زيلينسكي في بولندا

07:59 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قد يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فلاديمير زيلينسكي في بولندا، حسبما ذكرت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا".
ووفقا للصحيفة، فإنه يجري النظر في خيار اجتماع جو بايدن في بولندا مع الرئيس البولندي أندريه دودا والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي سيقدم خطته للسلام المكونة من عشر نقاط.
يشير المنشور إلى أنه يتم النظر في مدينتين للقاء بايدن مع زيلينسكي، وهما رزيسزو ووارسو.
وبحسب "دزينيك غازيتا براونا"، فإن زيلينسكي في الاجتماع مع بايدن "سيقدم خطة سلام ويدعو إلى مؤتمر دولي حول أوكرانيا"، وكذلك "العودة إلى موضوع الضمانات الأمنية لكييف".
وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم زيارة بولندا في المستقبل، لكنه لا يعرف بعد متى بالضبط ستتم هذه الزيارة.
في الأسبوع الماضي، كتبت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن قد يزور بولندا كجزء من رحلة إلى أوروبا، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.
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