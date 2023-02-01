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https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-وروسيا-تناقشان-إقامة-حوار-بين-سوريا-وتركيا-1073001084.html
إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا
إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:32+0000
2023-02-01T14:32+0000
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وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين".
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-التوصل-إلى-اتفاق-حول-مشاركة-إيران-في-الاتصالات-بين-روسيا-وتركيا-وسوريا-1072916546.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا

14:32 GMT 01.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي.
وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.
ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
لافروف: التوصل إلى اتفاق حول مشاركة إيران في الاتصالات بين روسيا وتركيا وسوريا
أمس, 12:27 GMT
وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين".
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