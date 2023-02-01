https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-وروسيا-تناقشان-إقامة-حوار-بين-سوريا-وتركيا-1073001084.html

إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا

إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T14:32+0000

2023-02-01T14:32+0000

2023-02-01T14:32+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg

وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين".

https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-التوصل-إلى-اتفاق-حول-مشاركة-إيران-في-الاتصالات-بين-روسيا-وتركيا-وسوريا-1072916546.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم