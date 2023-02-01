https://sputnikarabic.ae/20230201/إيران-وروسيا-تناقشان-إقامة-حوار-بين-سوريا-وتركيا-1073001084.html
إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا
إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:32+0000
2023-02-01T14:32+0000
2023-02-01T14:32+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين".
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-التوصل-إلى-اتفاق-حول-مشاركة-إيران-في-الاتصالات-بين-روسيا-وتركيا-وسوريا-1072916546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إيران وروسيا تناقشان إقامة حوار بين سوريا وتركيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي.
وناقش نائب وزير الخارجية الروسي مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، مساهمة الطرفين في إقامة حوار بين سوريا وتركيا.
ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وتسوية الوضع في سوريا.
وشددّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها على "أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق، والتفاعل في إطار صيغة أستانا
، وكذلك تسهيل إقامة حوار بناء بين دمشق وأنقرة على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية بين الدولتين
".