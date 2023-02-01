اكتشاف سمكة أحادية القرن من وحي الخيال... صورة
© Photo / pixabay/R_Winkelmannسمكة هامور عملاقة
© Photo / pixabay/R_Winkelmann
عثر الباحثون في الصين على أنواع غريبة من أسماك الكهوف العمياء بعضو غامض يشبه القرن يبرز من رأسها وتتميز بكونها عديمة اللون.
وتتخذ السمكة الغريبة التي تشبه الحصان الأسطوري أحادي القرن "بيغاسوس" المياه المظلمة للكهوف الصينية مسكنا لها، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس" اليوم الأربعاء.
وكشفت دراسة جديدة أن الأسماك الغريبة المكتشفة حديثًا ليس لها حراشف أو ألوان، وتمتلك عينين بدائيتين صغيرتين لا تستطيعان على الأرجح رؤية أي شيء، وقرنًا كبيرًا بشكل غير عادي يخرج من جبينها.
ووجد الباحثون السمكة الباهتة أثناء مسح لرصد أسماك الكهوف من فصيلة "ساينوسايكلوكايليس"، حيث توجد هذه الأسماك فقط في الصين، وعادة ما تكون داخل أحواض مائية صغيرة يكتنفها الظلام.
وهناك 76 نوعًا معروفًا من فصائل الأسماك هذه، يشترك معظمها في خصائص مماثلة مع الأنواع المكتشفة حديثًا، مثل ضعف الرؤية أو انعدامها، وعدم وجود ألوان.
Unicorn-like blind cave fish discovered in dark waters deep in Chinese cave https://t.co/rG1OajOIMU— Live Science (@LiveScience) January 31, 2023
ومع ذلك، فإن القليل أسماك "ساينوسايكلوكايليس" تمتلك قرنًا، والبعض الآخر فقد أعينه تمامًا في عملية تُعرف باسم التطور التراجعي، حيث تفقد الأنواع سمات معقدة على مر الأجيال.
ورصد الباحثون الأسماك المكتشفة حديثًا تسبح في حوض صغير يبلغ عرضه 1.8 متر وعمقه 0.8 متر، داخل كهف في مقاطعة قويتشو الجبلية حسب ما ذكرته المجلة.
وجمع الفريق أفرادًا لإعادتهم إلى المختبر وفحصهم، غير مدركين أنهم كانوا يجمعون نوعًا لم يسبق له مثيل بعد مقارنة الأسماك بأنواع أخرى معروفة وتحليل الحمض النووي الخاص بها، أدرك الباحثون ما اكتشفوه.
وقد يكون التفسير الأكثر منطقية هو أن القرون تساعد هذه الأسماك على "الرؤية" في الظلام.