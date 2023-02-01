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https://sputnikarabic.ae/20230201/اكتشاف-سمكة-أحادية-القرن-من-وحي-الخيال-صورة-1072994297.html
اكتشاف سمكة أحادية القرن من وحي الخيال... صورة
اكتشاف سمكة أحادية القرن من وحي الخيال... صورة
عثر الباحثون في الصين على أنواع غريبة من أسماك الكهوف العمياء بعضو غامض يشبه القرن يبرز من رأسها وتتميز بكونها عديمة اللون. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T13:02+0000
2023-02-01T13:02+0000
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علوم
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وتتخذ السمكة الغريبة التي تشبه الحصان الأسطوري أحادي القرن "بيغاسوس" المياه المظلمة للكهوف الصينية مسكنا لها، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس" اليوم الأربعاء.وكشفت دراسة جديدة أن الأسماك الغريبة المكتشفة حديثًا ليس لها حراشف أو ألوان، وتمتلك عينين بدائيتين صغيرتين لا تستطيعان على الأرجح رؤية أي شيء، وقرنًا كبيرًا بشكل غير عادي يخرج من جبينها.وهناك 76 نوعًا معروفًا من فصائل الأسماك هذه، يشترك معظمها في خصائص مماثلة مع الأنواع المكتشفة حديثًا، مثل ضعف الرؤية أو انعدامها، وعدم وجود ألوان.ورصد الباحثون الأسماك المكتشفة حديثًا تسبح في حوض صغير يبلغ عرضه 1.8 متر وعمقه 0.8 متر، داخل كهف في مقاطعة قويتشو الجبلية حسب ما ذكرته المجلة.وقد يكون التفسير الأكثر منطقية هو أن القرون تساعد هذه الأسماك على "الرؤية" في الظلام.
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علوم
علوم

اكتشاف سمكة أحادية القرن من وحي الخيال... صورة

13:02 GMT 01.02.2023
© Photo / pixabay/R_Winkelmannسمكة هامور عملاقة
سمكة هامور عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Photo / pixabay/R_Winkelmann
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عثر الباحثون في الصين على أنواع غريبة من أسماك الكهوف العمياء بعضو غامض يشبه القرن يبرز من رأسها وتتميز بكونها عديمة اللون.
وتتخذ السمكة الغريبة التي تشبه الحصان الأسطوري أحادي القرن "بيغاسوس" المياه المظلمة للكهوف الصينية مسكنا لها، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس" اليوم الأربعاء.
وكشفت دراسة جديدة أن الأسماك الغريبة المكتشفة حديثًا ليس لها حراشف أو ألوان، وتمتلك عينين بدائيتين صغيرتين لا تستطيعان على الأرجح رؤية أي شيء، وقرنًا كبيرًا بشكل غير عادي يخرج من جبينها.

ووجد الباحثون السمكة الباهتة أثناء مسح لرصد أسماك الكهوف من فصيلة "ساينوسايكلوكايليس"، حيث توجد هذه الأسماك فقط في الصين، وعادة ما تكون داخل أحواض مائية صغيرة يكتنفها الظلام.

وهناك 76 نوعًا معروفًا من فصائل الأسماك هذه، يشترك معظمها في خصائص مماثلة مع الأنواع المكتشفة حديثًا، مثل ضعف الرؤية أو انعدامها، وعدم وجود ألوان.

ومع ذلك، فإن القليل أسماك "ساينوسايكلوكايليس" تمتلك قرنًا، والبعض الآخر فقد أعينه تمامًا في عملية تُعرف باسم التطور التراجعي، حيث تفقد الأنواع سمات معقدة على مر الأجيال.

ورصد الباحثون الأسماك المكتشفة حديثًا تسبح في حوض صغير يبلغ عرضه 1.8 متر وعمقه 0.8 متر، داخل كهف في مقاطعة قويتشو الجبلية حسب ما ذكرته المجلة.

وجمع الفريق أفرادًا لإعادتهم إلى المختبر وفحصهم، غير مدركين أنهم كانوا يجمعون نوعًا لم يسبق له مثيل بعد مقارنة الأسماك بأنواع أخرى معروفة وتحليل الحمض النووي الخاص بها، أدرك الباحثون ما اكتشفوه.

وقد يكون التفسير الأكثر منطقية هو أن القرون تساعد هذه الأسماك على "الرؤية" في الظلام.
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