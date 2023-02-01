https://sputnikarabic.ae/20230201/البروفيسور-سهيل-فرح-لـ-سبوتنيك-من-قرأ-بوشكين-وتولستوي-لا-يمكن-أن-ينسلخ-عن-الأدب-الروسي-1073001431.html

البروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي

البروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي

شهدت الحضارات الإنسانية صراعات وصدامات عبر توالي العصور، فكل أمة تحرص على ترسيخ قيم هويتها الثقافية والدينية عبر الأجيال وكذلك الدفاع عن مصالحها، تلك... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T14:55+0000

2023-02-01T14:55+0000

2023-02-01T14:55+0000

حصري

ثقافة

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تحدّث المفكر العربي اللبناني - الروسي، عضو الأكاديمية الروسية التعليمية، البروفيسور سهيل فرح لوكالة "سبوتنيك" عن الحملة المضادة للثقافة الروسية ومنع تدريس الأدب الروسي، وأوضح بأنّه "من الطبيعي أن ينطلق الحوار العقلاني من منطقة العقل، إنما ليس كل ما ينطلق من منطقة العقل ينشد الحوار والتعاون الحقيقيّين، لأنّ العقل الإنساني مثل أيّ ظاهرة من الظواهر الحضارية أو الدينية، فيها طاقة مدمّرة وأخرى بناءة، فيها طاقة تدعو إلى تبني أو تقمّص ثقافة الاختلاف والتنوع، وبالتالي إدارة التنوّع الثقافي ترجع إلى المايسترو الذي يدير هذا الاختلاف، هل هو يرتكز على منطقة العقل العلمي البناءة أو تلك المدمّرة المرتبطة بأهداف سياسية أو ليست معنية بمساحات واسعة من اللقاء والتعاون والشراكات بين الحضارات والثقافات".وتابع: "هم ينطلقون من مصالحهم المشتركة التي ترتكز على القاعدة الداروينية الاجتماعية، والنرجسية الأنانية المطلقة، التي تخدم مصالحهم فقط، ولا يعنيهم إطلاقا مصالح شعوب العالم ولا ثقافاتها ولا ماضيها ولا مستقبلها، هم ينظرون إلى تلك الشعوب كائنات استهلاكية تستهلك ما ينتجونه من قيم مادية وثقافية من أجل أ يتابعوا رسالاتهم التي تفرض بشكل أرعن نمط تفكيرهم على العالم".لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية من الثقافة العالميةالحضارة الروسية ابنة المدى الأوراسيوتحدّث البروفيسور سهيل فرح عن كتابه "الحضارة الروسية... جبروت المكان والزمان" الحائز على الجائزة الدولية للشخصية الاجتماعية الروسية بريماكوف عام 2018، وترجم للغة الإنجليزية، وأضاف: "كما أنني قدمته باللغة الروسية منذ نحو شهرين، ولتوصيف الحضارة الروسية يمكنني القول إنّ الحضارة الروسية هي ابنة المدى الأوراسي، بمعني أن الجغرافيا الروسية تمتد على ثلث القارة الآسيوية وثلثي القارة الأوروبية، لهذا من يقول إن روسيا ليست دولة أوروبية فهذا كلام فارغ، وبالتالي روسيا هي البعد الغربي لآسيا والشرقي لأوروبا، وعلى مستوى العقلية الروسية يمكننا توصيفها بأنها مزيج بين العقلانية الديكارتية والروحانية الشرقية".البوصلة الإنسانية الآن مليئة بالصراعات والحروبوأشار البروفيسور سهيل إلى الذاكرة الثقافية الروسية والتقارب العربي- الروسي في ظل ما تعيشه الدول، منوها إلى أنّ هناك قواسم مشتركة تجمع بين منظومة القيم الروسية والشرقية العربية، وهي فكرة الأسرة بالمعنى الكلاسيكي التارخي المتجذرة بالذاكرة الثقافية لدى الروس والعرب والتي بدأت تضمحل عند الغرب، ولا سيما تلك الأمور الدّخيلة من تغيير الجنس وتشريع زواج المثليين وهذه الأمور لا يمكن أن تدخل في النسيج العام العميق للأسرة الروسية ولا للأسرة العربية الشرقية الإسلامية، فالأسرة هي نواة المجتمع ونقطة الأوميغا، فعندما تنهار الأسرة ينهار المجتمع وتنهار الحضارة والثقافة، وبتقديري فإن المجتمع الغربي يتراجع لأن الأسرة فيه تنهار".على كل حضارة أن تخوض ثورة حقيقية مع نفسهاوأوضح البروفيسور سهيل في حديثه عن كتابه "عالم الحضارات... هل من مستقبل؟"، بأن "اليوم، يشهد العالم المعاصر أزمات عضوية، من أزمات سياسية وديمغرافية من مشكلة الهجرة، وأيضا مشكلة الطاقة والصراع على المصادر، مترافقة مع نهاية الجيل الرابع للحضارة الكوكبية، وبالتالي فمن التاريخ تعلّمنا بأن ثقافة السلام والحلول تولد من الحروب، هناك سيناريوهين لصراع هذه الحضارات، الأول تشاؤمي وهو نهاية العالم عبر الإنسان عبر حرب كونية أو نووية أو حسب المفهوم الديني يوم القيامة ونهاية العالم وهذه موجودة لدى المسيحيين والمسلمين واليهود، وهناك سيناريو خارج التصورات، ممكن أن تدخل الأرض في دورة كونية جديدة نتيجة تصادم الكواكب والنجوم وكل هذا يتحول إلى غبار نووي، أما السيناريو الثاني فنتيجة هذه الصراعات الكبيرة التي تحمل طابع عسكري لا مفر إلاّ من ثقافة الحوار والشراكة بين حضارات وثقافات وأديان هذا الكوكب مجتمعة، وليس الحوار من أجل الحوار، بل من اجل الشراكة والتعاون الحقيقي".الغرب يعيش مشكلة وجودية لهذا يقدم على حرق المقدّساتويرى البروفيسور سهيل بأنه في كل دين وفي كل ثقافة وحضارة، هناك مساحات للنور والبناء، وأخرى للتعصب والهدم والدّمار، وهذه غير مرتبطة بدين محدّد، فالصراع الغربي من خلال بقس المقدّسات وجرح المشاعر الدينية للمسلمين، هي امتداد لفكرة صراع الحضارات التي روّج لها صاموييل هينتغتون وغيره، وبالتالي صراع الأديان هو جزء من العنوان العريض لصراع الحضارات لأنه مرتكز على مبدأ سياسة فرق تسد، من أجل أن يكون هناك شرخ في المجتمعات الدينية، من خلال تأجيج المشاعر الإسلامية وحتى ضد ديانات أخرى كما نراه اليوم في معاداة روسيا".واختتم حديثه بقوله: "إن ثقافة السلام من المفترض أن تتضامن كلها مع بعض لكي تتصارع على كل هذه المجالات ضد هذه الفكر الشيطاني المريب الموجود بالغرب، وأعتقد أنه عاجلا ام آجلا لابد أن ينتصر صوت الحق وصوت النور وصوت القيم الإنسانية والسماوية المشتركة التي تجمع الجوانب الإيجابية بين الثقافة الغربية و الروسية والعربية الإسلامية وغيرها من الثقافات البناءة العالمية".

https://sputnikarabic.ae/20210606/تعرف-على-الدول-الأكثر-متابعة-لأعمال-الشاعر-الروسي-الشهير-بوشكين-1049172692.html

https://sputnikarabic.ae/20151030/1016167863.html

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