https://sputnikarabic.ae/20230201/البضائع-العربية-تتحدى-العقوبات-الغربية-1073000892.html

البضائع العربية تتحدى العقوبات الغربية

البضائع العربية تتحدى العقوبات الغربية

شهدت السوق الروسية خروج عدد من الشركات الغربية بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا، حيث تعرضت لضغوطات سياسية من قبل حكوماتها للخروج بالإضافة إلى أن فرض عقوبات على... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T14:40+0000

2023-02-01T14:40+0000

2023-02-01T14:40+0000

روسيا

العالم العربي

اقتصاد

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خروج هذه الشركات بمنتجاتها لم يخلق فراغا في السوق الروسية حيث سارع عدد من الشركات العربية والصينية وشركات الدول التي صنفتهم الدولة الروسية بالصديقة، لتسد هذا النقص وتطرح بضائعها المنافسة بجودتها وأسعارها لتلك التي خرجت من السوق.وحول سلاسل التوريد وعملية نقل البضائع قال شمارانوف: "نستورد بضاعتنا من المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، عن طريق البحر بالحاويات التي يتم تفريغها في ميناء نوفوروسيسك ليتم شحنها لمستودعات في المرفأ".وحول الكميات التي يتم استيرادها قال شمارانوف: "نحن نشتري بكميات وأحجام محددة لأننا بدأنا العمل في هذا المجال منذ وقت ليس بالبعيد، حيث نقوم بتحليل أداء السوق لمعرفة حاجته وتلبيته بالإضافة لمحادثات نجريها مع سلسلة متاجر التجزئة والمواد الغذائية".ولم يغب زيت الزيتون العربي عن واجهة السوق الروسية، ليكون حاضرا لتلبية حاجة المستهلك الروسي. في هذا السياق تحدث حسان الطريقي، مندوب الغرفة التجارية التونسية في روسيا، لـ"سبوتنيك" قائلا: "لدينا مصانعنا في تونس حيث ننتج التمور والحلويات، وشركاؤنا الذين ينتجون ويصدرون لروسيا زيت الزيتون، وتونس تحتل المركز الثاني عالميا بعد الأوروبيين بإنتاج الزيوت، وخاصة الزيوت التي تدخل السوق الروسية أننا نركز على الجودة فأشجار الزيتون قريبة من المناطق الصحراوية لتعطي صبغة تتماشى مع طبيعة المطبخ الروسي، فالروس يفضلون الزيوت التونسية لأنها لا تحتوي على حرقة كبيرة بالإضافة للونها الأصفر، وأسعارها المنخفضة مقارنة بالأوروبية".وحول إمكانية أن يكون الزيت التونسي قد عوض خروج زيت الزيتون الأوروبي، بعد خروجه من السوق الروسية؟قال الطريقي: "شيء مؤكد أن كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي تصدر لأوروبا، فسنويا تونس تصدر لأوروبا أكثر من 80 ألف طن أو100 طن وليس زيتا معلبا وإنما في البراميل والبواخر، ولو أن روسيا تزيد طلباتها من الزيوت فباستطاعتنا أن نعوض الخروج الأوروبي الممثل في الزيت الإسباني والإيطالي".واختتم قائلا: "ننتظر أن يتم اتخاذ قرارات لنستفيد نحن والمواطن الروسي، فالزيوت الأوروبية باهظة الثمن حيث يصرفون أموالا باهظة على الدعاية ونحن مستعدون لزيادة كميات التصدير من تونس وبلدان أخرى لتعويض الزيوت الأوروبية".يذكر أن السوق الروسية شهدت خروجا جماعيا لعدد من الشركات الأوروبية بسبب فرض دولها عقوبات ضد روسيا الأمر الذي أدى لخسارتها موارد وأموالا كبيرة في وقت بدأت بمراجعة قراراتها في الخروج من السوق الروسية والعودة تحت مسميات أخرى أو بطرق جعلتها تلتف على العقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20221109/مواسم-الزيتون-في-سوريا-تكافح-أوزار-الحصار-الأمريكي-والجفاف-صور-1069982900.html

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