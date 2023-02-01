https://sputnikarabic.ae/20230201/الجزائر-تعتزم-زيادة-عدد-رحلاتها-الجوية-المباشرة-إلى-روسيا--1072951980.html
الجزائر تعتزم زيادة عدد رحلاتها الجوية المباشرة إلى روسيا
الجزائر تعتزم زيادة عدد رحلاتها الجوية المباشرة إلى روسيا
أعلن السفير الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا لأربع رحلات أسبوعيًا، ابتداء من... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:37+0000
2023-02-01T10:37+0000
2023-02-01T10:37+0000
الجزائر
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير، خلال مؤتمر الاستثمار "الطريق الأفريقي" في غرفة التجارة في موسكو، إن "شركة "الخطوط الجوية الجزائرية" ستربط موسكو والجزائر العاصمة بأربع رحلات جوية، ابتداء من آذار/مارس المقبل".وشدد السفير على أنه بواسطة هذه الرحلات، سيتمكن المواطنون الروس من الوصول، ليس فقط إلى الجزائر، بل وأيضًا إلى دول أفريقية أخرى.وسبق وقال السفير بأنه منذ آب/أغسطس الماضي، يتم تنفيذ رحلتين أسبوعيًا بين روسيا الاتحادية والجزائر.وفي وقت سابق، قال والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور ربيعي، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تخطط لإنشاء خدمة طيران مباشرة إلى سان بطرسبورغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, روسيا, العالم العربي
الجزائر, روسيا, العالم العربي
الجزائر تعتزم زيادة عدد رحلاتها الجوية المباشرة إلى روسيا
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أعلن السفير الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا لأربع رحلات أسبوعيًا، ابتداء من آذار/مارس المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير، خلال مؤتمر الاستثمار "الطريق الأفريقي" في غرفة التجارة في موسكو، إن "شركة "الخطوط الجوية الجزائرية" ستربط موسكو والجزائر العاصمة بأربع رحلات جوية، ابتداء من آذار/مارس المقبل".
وشدد السفير على أنه بواسطة هذه الرحلات، سيتمكن المواطنون الروس من الوصول، ليس فقط إلى الجزائر، بل وأيضًا إلى دول أفريقية أخرى.
وسبق وقال السفير بأنه منذ آب/أغسطس الماضي، يتم تنفيذ رحلتين أسبوعيًا بين روسيا الاتحادية والجزائر.
وفي وقت سابق، قال والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور ربيعي، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تخطط لإنشاء خدمة طيران مباشرة إلى سان بطرسبورغ.