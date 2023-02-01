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https://sputnikarabic.ae/20230201/الجيش-الإسرائيلي-دوي-صافرات-الإنذار-في-سديروت-ومستوطنات-غلاف-غزة-1073004334.html
الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف بعد إطلاق صاروخ من غزة
الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف بعد إطلاق صاروخ من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T15:41+0000
2023-02-01T16:02+0000
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وفي بيان مقتضب له، مساء اليوم الأربعاء، قال الجيش: "تقرير أولي: تم تفعيل الإنذار في مدينة سديروت و(مستوطنات) غلاف غزة. التفاصيل قيد المراجعة".ولاحقا أوضح الجيش في بيان آخر: "استكمالا للتقرير الأولي، تم الكشف عن عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة اعترضها مقاتلو الدفاع الجوي".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "صافرات الإنذار دوت في سديروت وكيبوتس نير عام ومستوطنة إيبيم".وأضافت "قال مواطنون إنهم سمعوا دوي انفجارات عقب صافرات الإنذار".وذكر موقع "0404" العبري أن معلومات وصلت تفيد باعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ واحد على الأقل أطلق من قطاع غزة.وبث ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتراض صاروخ إسرائيلي قذيفة صاروخية أطلقت من غزة.وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف بعد إطلاق صاروخ من غزة

15:41 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وفي بيان مقتضب له، مساء اليوم الأربعاء، قال الجيش: "تقرير أولي: تم تفعيل الإنذار في مدينة سديروت و(مستوطنات) غلاف غزة. التفاصيل قيد المراجعة".
ولاحقا أوضح الجيش في بيان آخر: "استكمالا للتقرير الأولي، تم الكشف عن عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة اعترضها مقاتلو الدفاع الجوي".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "صافرات الإنذار دوت في سديروت وكيبوتس نير عام ومستوطنة إيبيم".
وأضافت "قال مواطنون إنهم سمعوا دوي انفجارات عقب صافرات الإنذار".
وذكر موقع "0404" العبري أن معلومات وصلت تفيد باعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ واحد على الأقل أطلق من قطاع غزة.
وبث ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتراض صاروخ إسرائيلي قذيفة صاروخية أطلقت من غزة.
وكانت المرة الأخيرة التي هرع فيها المستوطنون في غلاف غزة إلى الملاجئ المحصنة قبل أسبوع، عندما أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف ومدينة عسقلان، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قُتل فيها 9 أشخاص بينهم سيدة مسنة.
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