https://sputnikarabic.ae/20230201/الجيش-البيلاروسي-يبدأ-تشغيل-منظومة-إسكندر-بشكل-مستقل--1072989929.html
الجيش البيلاروسي يبدأ تشغيل منظومة "إسكندر" بشكل مستقل
الجيش البيلاروسي يبدأ تشغيل منظومة "إسكندر" بشكل مستقل
قالت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا إن القوات المسلحة البيلاروسية بدأت تشغيل منظومة "إسكندر" بشكل مستقل بالكامل. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T11:47+0000
2023-02-01T11:47+0000
2023-02-01T11:47+0000
رصد عسكري
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وصرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناته على تلغرام، أن "الجنود البيلاروسيين، بدأوا بشكل مستقل وكامل تشغيل منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر"، وتشتمل المنظومة على: قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة تحميل للنقل، ومركبة قيادة وتحكم، وعربة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد المعلومات، ومركبة خدمات حيوية".ونوّه تشيخوف إلى أنه عندما تم الانتهاء من الدورة التدريبية النظرية،أُجري تدريب عملي على أرض هذا المجمّع.وأكد أنه يوجد الآن في جمهورية بيلاروسيا عدد كافٍ من الصواريخ في المجمّع، يسمح بأداء أي مهمة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html
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رصد عسكري, العالم
الجيش البيلاروسي يبدأ تشغيل منظومة "إسكندر" بشكل مستقل
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قالت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا إن القوات المسلحة البيلاروسية بدأت تشغيل منظومة "إسكندر" بشكل مستقل بالكامل.
وصرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناته على تلغرام، أن "الجنود البيلاروسيين، بدأوا بشكل مستقل وكامل تشغيل منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر"، وتشتمل المنظومة على: قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة تحميل للنقل، ومركبة قيادة وتحكم، وعربة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد المعلومات، ومركبة خدمات حيوية".
وأشار قائد القوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة البيلاروسية العقيد رسلان تشيخوف، إلى أنه تم تدريب الطواقم والعاملين في المجمّع، في روسيا الاتحادية.
ونوّه تشيخوف إلى أنه عندما تم الانتهاء من الدورة التدريبية النظرية،أُجري تدريب عملي على أرض هذا المجمّع.
وأكد أنه يوجد الآن في جمهورية بيلاروسيا عدد كافٍ من الصواريخ في المجمّع، يسمح بأداء أي مهمة.