https://sputnikarabic.ae/20230201/الدفاع-الروسية-قواتنا-تسيطر-على-مناطق-جديدة-أكثر-استراتيجية-في-محور-دونيتسك-1072991360.html
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني وسبع قطع من المعدات ومستودع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:11+0000
2023-02-01T12:11+0000
2023-02-01T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3469d61b15e4234788d228f4013122aa.jpg
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "سيطرت وحدات من المجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية خطوطًا ومواقع استراتيجية مهمة وألحقت أضرارًا نارية بالعدو في مناطق تونينكو ونيليبوفكا و. سيفيرني في دونيستك، وفي منطقة دوبروفولي، دمرت مستودع الذخيرة للواء المدفعية 55 للجيش الأوكراني في إطار العمليات الهجومية على محور دونيتسك".وأشارت إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر مستا-بي" وراجمة "اوراغان" ومدفع فرنسي الصنع من طراز Caesar في يوم واحد.وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق زولوتاريفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وستوروجيفوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وتشابيفكا في مقاطعة زابوروجيه. كما اعترضت ثلاثة صواريخ من راجمات هيمارس.كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربعة مدافع هاوتزر على محوري يوجنو دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069119398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_889c2b45ffdcac0ee837d70276aaac7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
12:11 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني وسبع قطع من المعدات ومستودع ذخيرة، في يوم واحد، خلال عمليات هجومية على محور دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "سيطرت وحدات من المجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية خطوطًا ومواقع استراتيجية مهمة وألحقت أضرارًا نارية بالعدو في مناطق تونينكو ونيليبوفكا و. سيفيرني في دونيستك، وفي منطقة دوبروفولي، دمرت مستودع الذخيرة للواء المدفعية 55 للجيش الأوكراني في إطار العمليات الهجومية على محور دونيتسك".
وأشارت إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر مستا-بي" وراجمة "اوراغان" ومدفع فرنسي الصنع من طراز Caesar في يوم واحد.
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق زولوتاريفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وستوروجيفوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وتشابيفكا في مقاطعة زابوروجيه. كما اعترضت ثلاثة صواريخ من راجمات هيمارس.
كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربعة مدافع هاوتزر على محوري يوجنو دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد.