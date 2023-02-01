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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/الدفاع-الروسية-قواتنا-تسيطر-على-مناطق-جديدة-أكثر-استراتيجية-في-محور-دونيتسك-1072991360.html
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني وسبع قطع من المعدات ومستودع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:11+0000
2023-02-01T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "سيطرت وحدات من المجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية خطوطًا ومواقع استراتيجية مهمة وألحقت أضرارًا نارية بالعدو في مناطق تونينكو ونيليبوفكا و. سيفيرني في دونيستك، وفي منطقة دوبروفولي، دمرت مستودع الذخيرة للواء المدفعية 55 للجيش الأوكراني في إطار العمليات الهجومية على محور دونيتسك".وأشارت إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر مستا-بي" وراجمة "اوراغان" ومدفع فرنسي الصنع من طراز Caesar في يوم واحد.وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق زولوتاريفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وستوروجيفوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وتشابيفكا في مقاطعة زابوروجيه. كما اعترضت ثلاثة صواريخ من راجمات هيمارس.كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربعة مدافع هاوتزر على محوري يوجنو دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك

12:11 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 01.02.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني وسبع قطع من المعدات ومستودع ذخيرة، في يوم واحد، خلال عمليات هجومية على محور دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "سيطرت وحدات من المجموعة "يوجني" التابعة للقوات المسلحة الروسية خطوطًا ومواقع استراتيجية مهمة وألحقت أضرارًا نارية بالعدو في مناطق تونينكو ونيليبوفكا و. سيفيرني في دونيستك، وفي منطقة دوبروفولي، دمرت مستودع الذخيرة للواء المدفعية 55 للجيش الأوكراني في إطار العمليات الهجومية على محور دونيتسك".
وأشارت إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر مستا-بي" وراجمة "اوراغان" ومدفع فرنسي الصنع من طراز Caesar في يوم واحد.
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق زولوتاريفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وستوروجيفوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وتشابيفكا في مقاطعة زابوروجيه. كما اعترضت ثلاثة صواريخ من راجمات هيمارس.
كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربعة مدافع هاوتزر على محوري يوجنو دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
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