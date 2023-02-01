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الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل
الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل
أكد المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:57+0000
2023-02-01T08:57+0000
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وقال أبو ردينة، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ويتم العودة إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة".واتهم إسرائيل "باتخاذ جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة إلى التنسيق الأمني الآن طالما يفعل الإسرائيليون ما يفعلون".وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، ومقتل 10 فلسطينيين.وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي: "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين"، مضيفًا: "نعلن التوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية".وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "إنيرغا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل

08:57 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أكد المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله".
وقال أبو ردينة، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، ويتم العودة إلى طاولة المفاوضات لوضع كل شيء على الطاولة".
واتهم إسرائيل "باتخاذ جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد كل قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا أنه لا يمكن العودة إلى التنسيق الأمني الآن طالما يفعل الإسرائيليون ما يفعلون".
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وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، ومقتل 10 فلسطينيين.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحفي: "تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على اقتحام مخيم جنين"، مضيفًا: "نعلن التوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "إنيرغا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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