https://sputnikarabic.ae/20230201/الرئيس-البولندي-بايدن-قد-يزور-أوروبا-الوسطى-في-فبراير-1073006627.html
الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن نظيره الأمريكي جو بايدن ربما يزور أوروبا الوسطى في شهر فبراير/ شباط المقبل. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:48+0000
2023-02-01T16:48+0000
2023-02-01T16:50+0000
بولندا
جو بايدن
لاتفيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وارسو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي للصحفيين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى لاتفيا.وقال الرئيس أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس: "الرئيس جو بايدن من المرجح أن يزور الجزء الخاص بنا في أوروبا في فبراير".ذكر دودا أنه أشار إلى أوروبا الوسطى بأنها "الجزء الخاص بنا في أوروبا"، وبتعبير أكثر دقة "الأراضي من رومانيا إلى إستونيا".وأوضح الرئيس البولندي: "لا نستطيع أن نقول في الوقت الحالي إلى أين سيذهب تحديدا جو بايدن. لا تتوفر لدينا هذه المعلومات بعد. ربما نحصل على الإجابة خلال الأيام القادمة".الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يدرس القيام برحلة إلى أوروبا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. قيل إن بولندا إحدى محطات الزيارة التي تخضع للدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يجري-اتصال-مع-الرئيس-البولندي--1070224278.html
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بولندا, جو بايدن, لاتفيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, جو بايدن, لاتفيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
16:48 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 16:50 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن نظيره الأمريكي جو بايدن ربما يزور أوروبا الوسطى في شهر فبراير/ شباط المقبل.
وارسو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي
للصحفيين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى لاتفيا.
15 نوفمبر 2022, 23:18 GMT
وقال الرئيس أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس: "الرئيس جو بايدن من المرجح أن يزور الجزء الخاص بنا في أوروبا في فبراير".
ذكر دودا أنه أشار إلى أوروبا الوسطى بأنها "الجزء الخاص بنا في أوروبا"، وبتعبير أكثر دقة "الأراضي من رومانيا إلى إستونيا".
وأوضح الرئيس البولندي: "لا نستطيع أن نقول في الوقت الحالي إلى أين سيذهب تحديدا جو بايدن. لا تتوفر لدينا هذه المعلومات بعد. ربما نحصل على الإجابة خلال الأيام القادمة".
الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يدرس القيام برحلة إلى أوروبا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا. قيل إن بولندا إحدى محطات الزيارة التي تخضع للدراسة.