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الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن نظيره الأمريكي جو بايدن ربما يزور أوروبا الوسطى في شهر فبراير/ شباط المقبل. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:48+0000
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بولندا
جو بايدن
لاتفيا
أخبار أوكرانيا
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وارسو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي للصحفيين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى لاتفيا.وقال الرئيس أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس: "الرئيس جو بايدن من المرجح أن يزور الجزء الخاص بنا في أوروبا في فبراير".ذكر دودا أنه أشار إلى أوروبا الوسطى بأنها "الجزء الخاص بنا في أوروبا"، وبتعبير أكثر دقة "الأراضي من رومانيا إلى إستونيا".وأوضح الرئيس البولندي: "لا نستطيع أن نقول في الوقت الحالي إلى أين سيذهب تحديدا جو بايدن. لا تتوفر لدينا هذه المعلومات بعد. ربما نحصل على الإجابة خلال الأيام القادمة".الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يدرس القيام برحلة إلى أوروبا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. قيل إن بولندا إحدى محطات الزيارة التي تخضع للدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يجري-اتصال-مع-الرئيس-البولندي--1070224278.html
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بولندا, جو بايدن, لاتفيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, جو بايدن, لاتفيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس البولندي: بايدن قد يزور أوروبا الوسطى في فبراير

16:48 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 16:50 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس البولندي أندريه دودا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022
الرئيس البولندي أندريه دودا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن نظيره الأمريكي جو بايدن ربما يزور أوروبا الوسطى في شهر فبراير/ شباط المقبل.
وارسو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي للصحفيين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى لاتفيا.
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وقال الرئيس أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس: "الرئيس جو بايدن من المرجح أن يزور الجزء الخاص بنا في أوروبا في فبراير".
ذكر دودا أنه أشار إلى أوروبا الوسطى بأنها "الجزء الخاص بنا في أوروبا"، وبتعبير أكثر دقة "الأراضي من رومانيا إلى إستونيا".
وأوضح الرئيس البولندي: "لا نستطيع أن نقول في الوقت الحالي إلى أين سيذهب تحديدا جو بايدن. لا تتوفر لدينا هذه المعلومات بعد. ربما نحصل على الإجابة خلال الأيام القادمة".
الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يدرس القيام برحلة إلى أوروبا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. قيل إن بولندا إحدى محطات الزيارة التي تخضع للدراسة.
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