https://sputnikarabic.ae/20230201/الردع-الموسع-واشنطن-تعتزم-إرسال-حاملات-طائرات-ومقاتلات-متطورة-لحماية-كوريا-الجنوبية-1072976510.html

"الردع الموسع"... واشنطن تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة لحماية كوريا الجنوبية

"الردع الموسع"... واشنطن تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة لحماية كوريا الجنوبية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لكوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ، مشيرةً إلى أنها تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة إلى المنطقة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T11:08+0000

2023-02-01T11:08+0000

2023-02-01T11:08+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن هذا الأمر خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وعد سيئول بما وصفه بـ "الردع الموسع" لحمايتها، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الثلاثاء، التي أشارت إلى أن ذلك يشمل مقاتلات "إف - 22" و"إف - 35".وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، قال أوستن إن واشنطن مستعدة لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية سيئول.كما أشار أوستن إلى أهمية الدفاع الصاروخي في حماية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن استفزازات بيونغ يانغ يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.واعتبر أوستن أن وجود نحو 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية يؤكد التزام واشنطن تجاه سيئول، إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي يتم إجرائها بصورة دورية بين البلدين.وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة السادسة عالمية بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى، في حين يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 34 عالميا.وبينما تمتلك بيونغ يانغ قوة نووية في مواجهة سيئول، التي لا تمتلك قدرات نووية، لكنها تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضعها تحت مظلتها النووية.

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة