عربي
https://sputnikarabic.ae/20230201/الردع-الموسع-واشنطن-تعتزم-إرسال-حاملات-طائرات-ومقاتلات-متطورة-لحماية-كوريا-الجنوبية-1072976510.html
"الردع الموسع"... واشنطن تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة لحماية كوريا الجنوبية
"الردع الموسع"... واشنطن تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة لحماية كوريا الجنوبية
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لكوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ، مشيرةً إلى أنها تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة إلى المنطقة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T11:08+0000
2023-02-01T11:08+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101701/45/1017014554_0:0:2100:1182_1920x0_80_0_0_5675d2ef7ffc2bec58ed234e45a9a728.jpg
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن هذا الأمر خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وعد سيئول بما وصفه بـ "الردع الموسع" لحمايتها، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الثلاثاء، التي أشارت إلى أن ذلك يشمل مقاتلات "إف - 22" و"إف - 35".وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، قال أوستن إن واشنطن مستعدة لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية سيئول.كما أشار أوستن إلى أهمية الدفاع الصاروخي في حماية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن استفزازات بيونغ يانغ يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.واعتبر أوستن أن وجود نحو 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية يؤكد التزام واشنطن تجاه سيئول، إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي يتم إجرائها بصورة دورية بين البلدين.وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة السادسة عالمية بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى، في حين يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 34 عالميا.وبينما تمتلك بيونغ يانغ قوة نووية في مواجهة سيئول، التي لا تمتلك قدرات نووية، لكنها تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضعها تحت مظلتها النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إعلام-كوريا-الجنوبية-تختبر-صاروخا-باليستيا-جديدا-يلقب-بالوحش-1072945832.html
https://sputnikarabic.ae/20230112/-كوريا-الجنوبية-تدرس-إمكانية-نشر-أسلحة-نووية-في-المستقبل-1072180281.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/كوريا-الجنوبية-تعلن-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-لردع-جارتها-الشمالية-1072143956.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101701/45/1017014554_464:0:2064:1200_1920x0_80_0_0_c0322364eb7d5474b41137b8be4e8d9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

"الردع الموسع"... واشنطن تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة لحماية كوريا الجنوبية

11:08 GMT 01.02.2023
© YouTube.comحاملة طائرات
حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لكوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ، مشيرةً إلى أنها تعتزم إرسال حاملات طائرات ومقاتلات متطورة إلى المنطقة.
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن هذا الأمر خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وعد سيئول بما وصفه بـ "الردع الموسع" لحمايتها، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الثلاثاء، التي أشارت إلى أن ذلك يشمل مقاتلات "إف - 22" و"إف - 35".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
إعلام: كوريا الجنوبية تختبر صاروخا باليستيا جديدا يلقب "بالوحش"
09:34 GMT
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، قال أوستن إن واشنطن مستعدة لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية سيئول.
كما أشار أوستن إلى أهمية الدفاع الصاروخي في حماية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن استفزازات بيونغ يانغ يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
كوريا الجنوبية تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في المستقبل
12 يناير, 06:29 GMT
واعتبر أوستن أن وجود نحو 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية يؤكد التزام واشنطن تجاه سيئول، إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي يتم إجرائها بصورة دورية بين البلدين.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة السادسة عالمية بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى، في حين يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 34 عالميا.
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
كوريا الجنوبية تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا لردع جارتها الشمالية
11 يناير, 07:42 GMT
وبينما تمتلك بيونغ يانغ قوة نووية في مواجهة سيئول، التي لا تمتلك قدرات نووية، لكنها تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضعها تحت مظلتها النووية.
© Sputnikبعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف - 16" - انفو للموقع
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية كي إف - 16 - انفو للموقع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف - 16" - انفو للموقع
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала