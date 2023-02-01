https://sputnikarabic.ae/20230201/السفير-الروسي-لدى-الولايات-يأمل-بمواصلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بعد-وصول-تريسي-إلى-موسكو-1073011866.html
السفير الروسي لدى الولايات يأمل بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي بعد وصول تريسي إلى موسكو
السفير الروسي لدى الولايات يأمل بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي بعد وصول تريسي إلى موسكو
أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، عن أمله بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي الدبلوماسي بعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T22:39+0000
2023-02-01T22:39+0000
2023-02-01T23:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "عقدنا اجتماعا مفيد للغاية، مع السفيرة الأمريكية الجديدة ، لين تريسي... قبل مغادرتنا، أخبرناها عن المشاكل التي يواجهها الممثلون الدبلوماسيون الروس هنا في أمريكا. قدمنا عددا من المقترحات المحددة حول كيفية تسهيل عمل كل من الأمريكيين ودبلوماسيينا فى الولايات المتحدة".وأضافأنطونوف: "نأمل أن يعتاد الأمريكيون بسرعة على المكان الجديد وأن نتمكن من مواصلة الحديث عن خلق ظروف عمل طبيعية لدبلوماسيينا".ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، الخميس الماضي إلى موسكو، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تدهورا كبيرا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وعمقت العقوبات الغربية على روسيا، وأيضا الدعم العسكري لنظام كييف، الخلاف بين الجانبين، الذي برز بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس، في شباط/فبراير من العام الماضي.هذا وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا، الاثنين، أن السفيرة لين تريسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، وكذلك حماية مصالح الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ودعم العلاقات بين الشعبين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم
السفير الروسي لدى الولايات يأمل بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي بعد وصول تريسي إلى موسكو
22:39 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 23:16 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، عن أمله بمواصلة الحوار الروسي الأمريكي الدبلوماسي بعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي الى موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير: "عقدنا اجتماعا مفيد للغاية، مع السفيرة الأمريكية الجديدة ، لين تريسي... قبل مغادرتنا، أخبرناها عن المشاكل التي يواجهها الممثلون الدبلوماسيون الروس هنا في أمريكا. قدمنا عددا من المقترحات المحددة حول كيفية تسهيل عمل كل من الأمريكيين ودبلوماسيينا فى الولايات المتحدة".
وأضافأنطونوف: "نأمل أن يعتاد الأمريكيون بسرعة على المكان الجديد وأن نتمكن من مواصلة الحديث عن خلق ظروف عمل طبيعية لدبلوماسيينا".
ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة، لين تريسي، الخميس الماضي إلى موسكو، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تدهورا كبيرا، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وعمقت العقوبات الغربية على روسيا، وأيضا الدعم العسكري لنظام كييف، الخلاف بين الجانبين، الذي برز بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية
لحماية سكان دونباس، في شباط/فبراير من العام الماضي.
هذا وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا، الاثنين، أن السفيرة لين تريسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، وكذلك حماية مصالح الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ودعم العلاقات بين الشعبين.